יאיר נתניהו במתקפה חריפה נגד הח"כית מהליכוד

הקרע הפנימי בליכוד מגיע לשיא חדש: בנו של ראש הממשלה, יאיר נתניהו, משגר מתקפה חריפה ונוקבת נוספת כלפי חברת הכנסת טלי גוטליב. הדברים מגיעים על רקע האיומים מצידה לעזוב את המפלגה, הטענות כי היא נדחקת החוצה והתייצבותה לצד איתמר בן גביר במחלוקות הפוליטיות בימין.

"היא כותבת נגד עמדת יו"ר המפלגה שלה ובעד עמדת יו״ר מפלגה אחר שתקף אותו", תקף יאיר נתניהו בחשבון ה-X שלו. "היא ממציאה שקרים על ראש הממשלה ואז הדברים האלה מגיעים בדרך לא דרך לדפנה ליאל וערוץ תעמולה 12, היא כותבת ציוץ שבו היא אומרת 'אני פתוחה להצעות ממפלגות אחרות'… ואז אנחנו אלה שדוחפים אותה החוצה?".

נתניהו הבן אף האשים את גוטליב בחוסר עשייה חקיקתית ובנזק פוליטי ומשפטי לסיעה: "גם לא ענית על הטענה שלי לגבי 0 חקיקה שהעבירה נגד הדיפ סטייט והפיאסקו שעשתה בוועדה לבחירת שופטים שהובילה לאסון של יצחק עמית…".

מפריימריז סוערים ועד מגעים עם עוצמה יהודית

מתקפתו של יאיר נתניהו מגיעה בהמשך לסדרת התרחשויות ועימותים מתוקשרים בין גוטליב להנהגת הליכוד בימים האחרונים.

בבחירות הפנימיות בליכוד זכתה גוטליב לתמיכה שהציבה אותה במקום ה-12 בדירוג המתפקדים, אך בעקבות השיריונים של ראש הממשלה והבטחת המקומות לנציגי המחוזות, היא נדחקה למקום ה-20. מבחינת גוטליב, מדובר בסיכול ממוקד שבוצע על ידי סביבתו הקרובה של ראש הממשלה.

בסוף השבוע החריפה גוטליב את המתקפה, פרסמה הודעות קשות נגד צוות הקמפיין של נתניהו ואף טענה כי הוא מתכוון להגיע לעסקת טיעון או חנינה בתמורה לוויתור על הרפורמה המשפטית. בליכוד הדפו את דבריה והגדירו אותם כ"שקר מוחלט חסר כל בסיס". גוטליב דרשה לקבל שריון במקום ה-12 ואיימה כי אם דרישתה תופר – תשקול את המשך דרכה הפוליטית.