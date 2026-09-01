יאיר נתניהו במתקפה חריפה נגד הח"כית מהליכוד

הקרע הפנימי בליכוד מגיע לשיא חדש: בנו של ראש הממשלה, יאיר נתניהו, משגר מתקפה חריפה ונוקבת נוספת כלפי חברת הכנסת טלי גוטליב. הדברים מגיעים על רקע האיומים מצידה לעזוב את המפלגה, הטענות כי היא נדחקת החוצה והתייצבותה לצד איתמר בן גביר במחלוקות הפוליטיות בימין.
"היא כותבת נגד עמדת יו"ר המפלגה שלה ובעד עמדת יו״ר מפלגה אחר שתקף אותו", תקף יאיר נתניהו בחשבון ה-X שלו. "היא ממציאה שקרים על ראש הממשלה ואז הדברים האלה מגיעים בדרך לא דרך לדפנה ליאל וערוץ תעמולה 12, היא כותבת ציוץ שבו היא אומרת 'אני פתוחה להצעות ממפלגות אחרות'… ואז אנחנו אלה שדוחפים אותה החוצה?".
נתניהו הבן אף האשים את גוטליב בחוסר עשייה חקיקתית ובנזק פוליטי ומשפטי לסיעה: "גם לא ענית על הטענה שלי לגבי 0 חקיקה שהעבירה נגד הדיפ סטייט והפיאסקו שעשתה בוועדה לבחירת שופטים שהובילה לאסון של יצחק עמית…".
מפריימריז סוערים ועד מגעים עם עוצמה יהודית
מתקפתו של יאיר נתניהו מגיעה בהמשך לסדרת התרחשויות ועימותים מתוקשרים בין גוטליב להנהגת הליכוד בימים האחרונים.
בבחירות הפנימיות בליכוד זכתה גוטליב לתמיכה שהציבה אותה במקום ה-12 בדירוג המתפקדים, אך בעקבות השיריונים של ראש הממשלה והבטחת המקומות לנציגי המחוזות, היא נדחקה למקום ה-20. מבחינת גוטליב, מדובר בסיכול ממוקד שבוצע על ידי סביבתו הקרובה של ראש הממשלה.
בסוף השבוע החריפה גוטליב את המתקפה, פרסמה הודעות קשות נגד צוות הקמפיין של נתניהו ואף טענה כי הוא מתכוון להגיע לעסקת טיעון או חנינה בתמורה לוויתור על הרפורמה המשפטית. בליכוד הדפו את דבריה והגדירו אותם כ"שקר מוחלט חסר כל בסיס". גוטליב דרשה לקבל שריון במקום ה-12 ואיימה כי אם דרישתה תופר – תשקול את המשך דרכה הפוליטית.
במקביל, העימות הוחרף כאשר גוטליב התייצבה פומבית לצידו של יו"ר עוצמה יהודית איתמר בן גביר בסירובו להתאחד עם הציונות הדתית – עמדה שגררה תגובה חריפה מיאיר נתניהו. במקביל פורסם על מגעים מתקדמים לצירופה של גוטליב לרשימת עוצמה יהודית, צעד שבמפלגתו של בן גביר התנו בעזיבתה הרשמית או בהפרשתה מסיעת הליכוד.
בדבריו התייחס יאיר נתניהו להתעקשותה של גוטליב להתמודד ביוני 2023 כנציגת הקואליציה בוועדה לבחירת שופטים בניגוד לעמדת נתניהו והנהגת הסיעה. התמודדות זו גרמה לטרף הקלפים הפוליטי, לביטול המועמדות המוסכמת ולבחירתה של ח"כ קארין אלהרר מהאופוזיציה, צעד שפתח בהמשך את הדרך למינויו של השופט יצחק עמית.
2 בנים שלי נלחמים בשטח בזמן שהם רבים על ג'ובים ופוליטיקה בשביל לשרוד בלשכה?!