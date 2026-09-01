בנו של הלוחם המיתולוגי מצטרף לעופר וינטר 

משה הר ציון, מייסד תנועת ׳ארצי׳ ובנו של הלוחם האגדי מאיר הר-ציון הודיע היום (שלישי) כי הוא מצטרף למפלגת ׳עמך ישראל׳ בראשות תא״ל (מיל׳) עופר וינטר.

הר-ציון הקים, יזם וייסד את תנועת ׳ארצי׳ לחיזוק החקלאות, ערי השדה והמרחב הכפרי, התנועה פועלת לחיזוק החקלאות הישראלית, הגנה על אדמות המדינה מפני השתלטות ופשיעה חקלאית, והגדרת החקלאות כתשתית לאומית.

משה הוא בנו של הלוחם האגדי מאיר הר-ציון, ומתגורר כיום בחוות אחוזת שושנה שבגליל התחתון. הר-ציון תמך בעבר פומבית במפלגת ׳דרך ארץ׳ של יועז הנדל וצביקה האוזר.

משה הר-ציון מסר: "אני שמח להצטרף למפלגת ׳עמך ישראל׳ בראשות תא״ל (מיל׳) עופר וינטר. וינטר מייצג את הערכים עליהם גדלתי ובהם אני מאמין, הכרעת האויב והתיישבות בארצנו. אני מתכוון לייצג במפלגה את אנשי האדמה, החקלאות והמרחב הכפרי. אני מאמין בחשיבות הרבה שבכניסת כוחות חדשים לשדה הפוליטי, לעמדות ההשפעה דווקא לאחר 7 באוקטובר, מפלגת ׳עמך ישראל׳ מייצגת זאת באופן המיטבי".