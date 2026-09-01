יש עתיד מתפוררת: תוך שעתיים - שתי ח"כיות הודיעו על פרישה מהמפלגה

יאיר לפיד ( יונתן זינדל / פלאש90 )

הטלטלה הפוליטית בסיעת 'יש עתיד' מעמיקה: חברת הכנסת טטיאנה מזרסקי הודיעה על עזיבת הסיעה והחליטה שלא להתמודד מטעמה ברשימה לכנסת הבאה.

החלטתה של מזרסקי מגיעה ברקע הרה-ארגון הנרחב והשינויים הפנימיים שעוברת המפלגה לקראת ההיערכות לבחירות והרכבת הרשימה החדשה. עזיבתה של מזרסקי אינה אירוע בודד, אלא חלק מגל פרישות ומעברים נרחב שמטלטל את הנהגת המפלגה בימים האחרונים. לצד מזרסקי, גם חברת הכנסת דבי ביטון הודיעה על החלטתה שלא להתמודד ברשימה לבחירות הקרובות. אליהן מצטרפים חברי הכנסת הוותיקים והבכירים מאיר כהן, מיקי לוי, בועז טופורובסקי ורון כץ, שהודיעו על סיום דרכם ברשימת המפלגה לכנסת. כהן יעבור לשמש כיו"ר ונשיא ועידת המפלגה.

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חברי כנסת נוספים בחרו להמשיך את דרכם הפוליטית מחוץ לסיעה. ח"כ אלעזר שטרן הודיע על ריצה במסגרת מפלגת "ישר!" בראשות גדי איזנקוט, בעוד ח"כ יואב סגלוביץ' הודיע על שיתוף פעולה וריצה במסגרת רע"ם.

הזעזועים הללו נובעים בעיקר מהצורך לפנות מקום לחיבורים ולדמויות חדשות ברשימה. במפלגה מנסים לייצב את השורות לקראת ההכרזות הרשמיות לבחירות.