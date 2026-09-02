ישראל אטיאס בראיון חשוף: "זה מעורר בי סערת רגשות"

ישראל אטיאס ( סרוגים )

חודש אלול ותקופת הסליחות מביאים איתם עבור ישראל אטיאס לא מעט מחשבות ותחושות. בראיון לסרוגים הוא מספר איך הימים שלפני ראש השנה ויום הכיפורים משפיעים עליו, על הסליחות שהוא משתדל להגיע אליהן גם בתוך הלו"ז העמוס - ועל הדרך שבה הוא בוחר להעביר את האמונה והמסורת גם לילדיו.

צפו בראיון של ישראל אטיאס לסרוגים

"כמה שיותר להוסיף אהבה ושמחה"

כששאלנו את אטיאס מה הוא מקבל על עצמו בתקופת אלול, הוא מסביר שמבחינתו לא מדובר בהכרח בקבלה אחת מסוימת. "אני קודם כול משתדל תמיד להוסיף כמה שאפשר", הוא מספר. "החודש הזה, כמה שיותר להוסיף אהבה ושמחה".

גם בתוך לוח הזמנים העמוס, אטיאס משתדל למצוא זמן לסליחות. "האמת שהייתי בירושלים שבוע שעבר", הוא מספר, ומוסיף שהוא מנסה להגיע לסליחות ככל שמתאפשר לו.

"אני מרגיש סערת רגשות פנימית"

אבל עבור אטיאס, אלול הוא הרבה מעבר לסליחות. התקופה הזו גורמת לו בכל שנה לעצור ולהסתכל פנימה. "אני מרגיש ברמה האישית בתקופות האלה איזו סערת רגשות פנימית", הוא משתף. "לא בקטע רע, בקטע של איפה אני עומד, איפה אני אוחז".

למרות סערת הרגשות, הוא דווקא מקבל את התחושות האלה באהבה. "אני מאוד מחבק את התקופה הזאת", הוא אומר. "זו תקופה שצריך להבין שהמלך בשדה, להיות שמחים ולדעת שהכול טוב. אלול - אני לדודי ודודי לי. ושיהיה רק טוב לכולם, זה הכי חשוב".

"משתדל לקחת אותם לבית הכנסת"

האמונה והמסורת נמצאות גם בבית של אטיאס, אבל כשמדובר בילדים שלו הוא מקפיד להשאיר להם מקום לבחור בעצמם. "אני משתדל שיברכו, הגדול בעיקר, על מה שהם אוכלים", הוא מספר. "אני משתדל לקחת אותו איתי לבית הכנסת ביום שישי וגם בשבתות".

עם זאת, אטיאס מדגיש שהוא לא רוצה שהדברים יגיעו מתוך כפייה. "אני עושה - הם עושים. אני לא אומר להם 'קדימה, לעשות'. אני מניח את הדבר. אם בא להם, בכיף, אם לא - לא".

גם כשהשיחה עוברת לעתיד של ילדיו ולאפשרות שאחד מהם ירצה ללכת בעקבותיו לעולם המשחק, הגישה שלו נשארת דומה.

"מה שהם ירצו. השם יכוון אותנו לדרכים טובות ואני אהיה שם, מה שהם ירצו לעשות", הוא מסכם. "בעזרת השם, לשמחה, לאמונה ולדרכים טובות".