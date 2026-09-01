בעקבות הדרמה: השר אלי כהן בעדכון לציבור

אלי כהן ( Oren Ben Hakoon/פלאש90 )

שר האנרגיה והתשתיות אלי כהן, התייחס היום (שלישי) לבעיית אספקת המים, שנגרמה כתוצאה מהשבתת מתקני ההתפלה, והסביר מה הסיבה לכך.

"למדינת ישראל יש משק מים איתן ואנחנו נדאג להבטיח את אספקת המים הסדירה לכלל הבתים בכל רחבי הארץ", מסר. עוד הוא אמר: "תופעת הטבע שאנחנו רואים היא תופעה שלא ראינו במהלך עשרים השנים האחרונות, שמעלה את עכירות מי הים בצורה מאוד משמעותית והובילה להשבתת מרבית מתקני ההתפלה. אנחנו דואגים להגביר את קצב השאיבה מהקידוחים ומהכינרת, וכן אישרנו הפעלה של שני מתקני התפלה נוספים על מנת להבטיח את אספקת המים".

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עוד הוא הוסיף: "בשלב זה צמצמנו את אספקת המים השפירים לחקלאים וכן לגינון הציבורי, ואנחנו פועלים לבחון את הדברים על מנת להעלות בהמשך מתקני התפלה נוספים על מנת לתת מענה גם לטובת החקלאות.

אני רוצה להודות לכלל עובדי מקורות, רשות המים ומשרד האנרגיה שפועלים מסביב לשעון על מנת להבטיח את אספקת המים באופן רציף".