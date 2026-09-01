נטעלי שם טוב מבהירה: "הוא לא יכול להיות ראש הממשלה"

( חיים גולדברג / פלאש90 )

מפלגת "עמך ישראל" מבהירה בצורה חד-משמעית את עמדתה לקראת הבחירות: נטעלי שם טוב, מועמדת המפלגה, התראיינה ביומן הצהריים של רדיו 'גלי ישראל' אצל מתי טוכפלד והצהירה כי סיעתה רואה בבנימין נתניהו את מנהיג המחנה.

"אמרנו באופן מאוד ברור – נתניהו הוא ראש מחנה הימין", אמרה שם טוב בראיון. "אנחנו מחנה הימין, ולכן אנחנו תומכים בו לראשות הממשלה. את השינויים שאנחנו רוצים לקדם לא ניתן לקדם עם הצד השני". מתקפה על האופוזיציה: "איזנקוט מסרב לומר שלא תקום מדינה פלסטינית" בדבריה תקפה שם טוב בחריפות את ראשי מפלגות האופוזיציה והבהירה מדוע שיתוף פעולה איתם אינו בא בחשבון: "גדי איזנקוט מסרב לומר עד היום שלא תקום כאן מדינה פלסטינית, לא יודע להבדיל בין יוסף חדאד למנסור עבאס ורוצה עדיין להכניס לפה פועלים עזתיים. עם יאיר גולן זה לא יקרה, וגם לא עם מנסור עבאס".

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שם טוב התייחסה גם ליו"ר ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, ומתחה ביקורת על מהלכיו הפוליטיים בשנים האחרונות: "ליברמן עשה טעות חמורה כשהוא עזב את מחנה הימין וחבר לרע"ם. הוא גם לא יכול להיות ראש הממשלה הבא".

לסיום קראה שם טוב להקמת ממשלת ימין יציבה והזהירה ממהלכים שיובילו לפירוק המחנה: "חייבים לסיים עם החתרנות הפוליטית האישית ועם סידורי העבודה – ראינו איך זה נגמר עם בנט בפעם הקודמת. טוב אם תקום ממשלת ימין רחבה ככל הניתן".