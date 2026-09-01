דרמה אווירית חריגה התרחשה היום (שלישי) כאשר המוזיקאי והדיג'יי הבינלאומי סקאזי (אשר סויסה) והמנהלת האישית שלו חוו אירוע בטיחות חמור בדרכם להופעה במיקונוס שביון. טיסת הנוסעים שעליה היו סבלה מתקלה טכנית קשה בגלגל הקדמי, שהובילה לשעות של מתח ואי ודאות באוויר.

על פי הדיווחים, המטוס ביטל את הנחיתה המתוכננת במיקונוס ברגע האחרון, חג באוויר במשך כשש שעות (מ-09:00 בבוקר ועד 15:00 אחר הצהריים), ולבסוף נאלץ לבצע נחיתת חירום בשדה התעופה באתונה. רכבי כיבוי אש ואמבולנסים המתינו על המסלול במוכנות מלאה לקראת הנחיתה המסוכנת.

לאחר שעות מתוחות בתוך המטוס, פונו כל הנוסעים בשלום באתונה. כעת ממתין סקאזי לעדכון לגבי טיסת המשך כדי להגיע להופעתו המתוכננת במיקונוס, שם הוא צפוי לעלות על הבמה במסגרת סדרת ההופעות הקיציות שלו.

סקאזי, שנחשב לאחד האמנים הישראלים המצליחים ביותר בסצנת המוזיקה האלקטרונית העולמית, ידוע בהופעותיו האנרגטיות ברחבי העולם. בשנה האחרונה שיתף פעולה עם יוצרים איראנים במהלך מפתיע שעורר תהודה רבה, וגם התמודד עם ביטול הופעתו בפסטיבל טומורולנד בבלגיה על רקע לחץ פוליטי.

אירועי תעופה דומים של נחיתות חירום אינם נדירים לחלוטין. בעבר דווח על מטוס שביצע נחיתת חירום בברמודה בעקבות ריח חריף ממטען חזירים, ועל מטוס אל על שנחת בטורקיה בעקבות אירוע רפואי.