העיתונאי הימני תוקף את שרה נתניהו: "זה רע מאוד"

שרה נתניהו ( אוליביה פיטוסי/פלאש90 )

המגיש איל ברקוביץ' תקף היום (שלישי) את שרה נתניהו, ברדיו 103fm על תיאוריית הקונספירציה שהפיצה שרה נתניהו על יאיר גולן, ואמר: "למה לטנף על יאיר גולן? היא יושבת אצלכם בערוץ הליטוף המכוערת הזאת. הטרלול הזה כבר מוגזם".

אראל סג"ל השיב לו: "זה היה מיותר ולא צריך להגיד את הדברים האלה. אני חושב שיש לה חשבון ארוך עם יאיר גולן בגלל הסיפור במספרה. מה שהוא אמר על חיילי צה"ל - 'הורגים תינוקות כתחביב' זה נוראי. אבל ב-7 באוקטובר יאיר גולן יצא להילחם. זה היה רע מאוד אתמול וחבל שנאמרו הדברים"

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נזכיר כי נתניהו התראיינה אמש בערוץ 14 והשמיעה תיאוריית קונספירציה שרומזת כי יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן ידע על המתקפה מראש: "אתה טוען שאתה לוחם ב-7 באוקטובר, אתה כבר השכם בבוקר היית שם כבר מלובש ומוכן. בשעה מאוד מוקדמת, כשאחרים לא ידעו, כגון ראש הממשלה".