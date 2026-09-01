אחרי שנים בתעשייה: למה ישראל אטיאס מגיע לפסטיגל רק עכשיו?

ישראל אטיאס ( צילום: AI )

אחרי שנים על המסך ועל הבמה, ישראל אטיאס עושה השנה משהו שעדיין לא עשה בקריירה: מצטרף לראשונה לפסטיגל. בראיון לסרוגים לקראת "טופ סיקרט פסטיגל", הוא מספר למה דווקא עכשיו הרגיש שהגיע הזמן, איך הוא מסתדר עם הכוכבים הצעירים בקאסט - והאם החלק המוזיקלי במופע בכלל מלחיץ אותו.

צפו בראיון של ישראל אטיאס לסרוגים

"כיף גדול לראות ככה את הפוסטר כאן", מספר אטיאס על הפעם הראשונה שלו בפסטיגל. "משמח מאוד, מאוד מרגש. לשמח בחנוכה את ילדי ישראל ובכלל את כל עם ישראל - אין דבר גדול וחשוב מזה לדעתי".

אז למה דווקא עכשיו?

אחרי קריירה ארוכה ומגוונת, אטיאס מסביר שההחלטה לחכות עם הפסטיגל הייתה מבחינתו חלק מהדרך.

"אני חושב שקריירה נמדדת למרחקים", הוא אומר. "הרגיש לי מאוד נכון ושזה הזמן לעשות".

לדבריו, היה לו חשוב להגיע לרגע הזה אחרי שכבר הספיק לבנות לעצמו קריירה ולגלם מגוון רחב של דמויות. "מ שבאמת מרגש אותי זה לעשות מגוון דמויות שונות. רציתי מגוון רחב של דמויות כדי לבוא ולעשות משהו נכון וטוב בפסטיגל. אז הרגיש לי הכי נכון והכי טוב".

"אני יותר צעיר מכולם פה"

למרות שהוא מגיע לפסטיגל אחרי שנים בתעשייה ומוצא את עצמו מוקף בלא מעט כוכבים צעירים, אטיאס לא ממש מרגיש שיש ביניהם פער. "אם תכירו אותי לעומק, תדעו שאני יותר צעיר מכולם פה", הוא צוחק.

גם מאחורי הקלעים הוא כבר נכנס לאווירה. "יש שטותיות פה ושם, שזה כיף גדול. אני בראש שלי גם מאוד מאוד צעיר", הוא מספר. "יש לי פה כבר כמה תחרויות. ניצחתי את בנאי בזריקה לסל, אני עכשיו הולך להתחרות עם דילן ב-100 מטר, ואני מבטיח שאני אנצח אותם".

וגם בכל הנוגע למתיחות, נראה שאטיאס כבר הבין לאן הגיע. חברי הקאסט הספיקו לעבוד עליו, והוא מצדו מבטיח שהנקמה עוד בדרך: "יהיו מתיחות, כן, יהיו מתיחות".

ישראל אטיאס בשבאבניקים ( צילום מתוך הוט) )

חושש לשיר בפסטיגל?

לצד המשחק, הפסטיגל מביא איתו כמובן גם שירה - אבל דווקא מהחלק הזה אטיאס לא חושש. כששאלנו אותו אם הוא מגיע עם חשש לשיר על הבמה, הוא השיב מיד: "ממש לא".

אטיאס מזכיר שכבר יצא לו להציג את הצד המוזיקלי שלו בעבר, בין היתר בדואט עם אביב גפן, ומסכם את זה בהגדרה משלו: "אני שחקן ששר. ככה אני מגדיר את עצמי".

אחרי שנים של קריירה, אטיאס מגיע לפסטיגל בפעם הראשונה כשהוא כבר יודע בדיוק איזה שחקן הוא - ועכשיו נשאר לראות איזה צד חדש שלו יביא איתו לבמה של חנוכה.