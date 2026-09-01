"המנוח התמוטט": סוהרי שב"ס מואשמים בהריגת מחבל

פרקליטות המדינה הגישה היום (שלישי) לבית המשפט המחוזי בבאר שבע כתב אישום נגד 12 אנשי שירות בתי הסוהר, בגין המתה בקלות דעת של האסיר הביטחוני תאאר אבו עאצב ותקיפת שמונה אסירים נוספים בכלא קציעות.

מכתב האישום, שהגישה עו"ד טל כהן אדיר מפרקליטות מחוז דרום, עולה כי בנובמבר 2023 שימש אחד הנאשמים כמפקד המשמרת במתחם שבו הוחזקו האסירים והיה אחראי על ספירתם. יתר הנאשמים שימשו בתפקידי סוהרים, לוחמי יחידת "כתר" וכלבן.

ביום 18.11.23, בשעות הצהריים, שאל אבו עאצב את סמל המשמרת אם יש "הודנה" במלחמה, והדברים הועברו למפקד המשמרת. לפני ספירת הערב ערך מפקד המשמרת תדריך לכוח, סיפר על דבריו של אבו עאצב והנחה את הנאשמים כי באופן חריג ייכנסו לתא במהלך הספירה, כדי להראות לאסירים שאין הפסקת אש. מפקד המשמרת הבהיר כי ייקח אחריות על כל שיקרה ואף הזהיר סוהרות שנכחו בתדריך שלא להיכנס לתא כדי שלא תיפגענה.

בהמשך הוביל מפקד המשמרת את הכוח לתא שבו שהו המנוח ושמונה אסירים נוספים. לאחר שהחל בספירת האסירים, הורה לנאשמים להיכנס לתא. על פי כתב האישום, הנאשמים חברו יחד במטרה להכות את האסירים ולחבול בהם, ותקפו אותם באגרופים, בבעיטות וחלקם גם באמצעות אלות. מפקד המשמרת פיקד על המתרחש ואף הכה בעצמו אסיר אחד או יותר.

לאחר מספר דקות הורה לכוח לחדול, והנאשמים יצאו מהתא מבלי שאיש מהם דיווח על התקיפה או על אירוע חריג במהלך הספירה.