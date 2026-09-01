ראש העיר החרים את הישיבה בפתיחת שנת הלימודים

יוסי ברודני, חברי המועצה בישיבה ( סרוגים, ללא )

שנת הלימודים נפתחה היום ברחבי הארץ, וגם בישיבת בני עקיבא בגבעת שמואל פתחו התלמידים את השנה. אלא שבמהלך סיורי פתיחת שנת הלימודים בעיר, ראש העיר השמיט את הביקור בישיבה, אף שמדובר במוסד שבו לומדים כ־1,000 תלמידים, רבים מהם תושבי העיר.

מי שכן הגיעו לישיבה לפתיחת שנת הלימודים היו חברי מועצה, בהם רז שרייבר דור חרלפ, גל לנצ׳נר ועדי גרוס. שרייבר, שפרש לאחרונה מהקואליציה על רקע שורת מחלוקות עם הנהלת העירייה, התייחס לכך בשיחה עם "סרוגים" ואמר כי מדובר במסר בעייתי כלפי הישיבה, התלמידים וההורים.. "זה מאכזב, זה צובט" שרייבר מתח ביקורת על כך שדווקא ביום פתיחת שנת הלימודים לא הגיע ראש העיר לביקור במקום: "אי אפשר מצד אחד להתהדר בזה שהמוסד הזה נמצא בעיר שלך... ומצד שני, בפתיחת השנה, ביום הראשון ללימודים, לא לבוא ולבקר בבית ספר". "זה מאכזב, זה צובט" הוסיף שרייבר. גם חבר המועצה עדי גרוס תקף את היעדרותו של ראש העיר. בפוסט שפרסם כתב: "ראש העיר החרים השנה את ישיבת גבעת שמואל בסיור פתיחת שנת הלימודים. בעיניי, בושה וחרפה". גרוס טען כי ראש עיר צריך להיות "ראש העיר של כל ילדי העיר", גם כאשר קיימת מחלוקת עם מוסד כזה או אחר. לדבריו, כאשר ראש עיר בוחר שלא להגיע בתחילת שנת הלימודים למוסד שבו לומדים כ-1,000 תלמידים, "אי אפשר להתעלם מהמסר שנשלח". "מה תלמיד אמור ללמוד מכך?", שאל גרוס. "מה לומד ילד כאשר האדם שאמור להיות אחת הדוגמאות הציבוריות הבכירות ביותר בעיר, בוחר להחרים מוסד חינוכי בגלל מחלוקת?"

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המחלוקת שמאחורי הביקור

היעדרותו של ראש העיר מגיעה על רקע מתיחות ממושכת בין העירייה לבין הישיבה סביב ההסכם שהופר בין העירייה לבין מרכז ישיבות בני עקיבא. בשיחה עם שרייבר הוא הדגיש כי מבחינתו המחלוקת אינה צריכה להתנהל על חשבון התלמידים והישיבה.

"אי אפשר לנהל מלחמה על הגב של התלמידים והישיבה. אי אפשר", אמר. "רוצים לנהל דיון, רוצים לנהל ויכוח? תעשו את מה שאתם רוצים, רק לא על הגב של התלמידים והישיבה".

שרייבר אף קרא לכל הצדדים לחזור להסכם הבסיס שבין העירייה למרכז ישיבות בני עקיבא, ולחדש את השיח: "כל צד יחזור למחויבויותיו... ושני הצדדים ימשיכו בדיבור ובשיח. לא בנקיטה של מהלכים חד-צדדיים שיכולים לפגוע בישיבה".

במהלך פתיחת השנה הגיעו לישיבה שרייבר, עדי גרוס וחברי מועצה נוספים, וביקרו במקום.

גרוס סיכם את הביקורת שלו על התנהלות העירייה במילים: "אפשר לחלוק. אפשר להתווכח. אפשר אפילו לכעוס. אבל אסור להפוך מחלוקת לחרם".