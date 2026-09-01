חברת הכנסת דבי ביטון מיש עתיד מודיעה היום (ג') כי לא תתמודד ברשימת המפלגה לכנסת הבאה. ההחלטה הועברה ליו"ר המפלגה יאיר לפיד בתחילת השבוע, והיא מצטרפת לגל הפרישות הנרחב שפוקד את המפלגה לקראת הבחירות.

"לאחר מחשבה, הודעתי ביום חמישי האחרון ליאיר לפיד על החלטתי שלא להעמיד את עצמי הפעם להתמודדות במסגרת הרשימה המתגבשת של יש עתיד לכנסת הקרובה", כתבה ביטון בקבוצת חברי הכנסת של המפלגה.

ביטון, שכיהנה בכנסת במשך ארבע שנים, מסרה כי היא מסיימת את תפקידה "בתחושת סיפוק גדולה וגאווה על העשייה הציבורית, החקיקה והמאבקים שהייתי שותפה להם". היא הודתה ללפיד "על האמון, על ההזדמנות ועל הדרך המשותפת", ולחברי המפלגה על שנים של עבודה משותפת.

למרות הפרישה מהכנסת, הבהירה ביטון כי אינה מתנתקת מיש עתיד. "אני לא נפרדת מיש עתיד, מהאנשים ומהדרך המשותפת שלנו", כתבה. "אמשיך להאמין בערכים שהובילו אותנו, לפעול למענם ולהיות חלק מהעשייה הציבורית גם בהמשך".

גל פרישות ביש עתיד

הודעתה של ביטון מצטרפת לשורה של פרישות ממפלגת יש עתיד בשבועות האחרונים. בתחילת השבוע הודיע גם חבר הכנסת מיקי לוי כי לא יהיה ברשימה לכנסת הבאה, לאחר פגישה אישית עם לפיד. לוי, שנמנה עם מייסדי המפלגה מאז 2011, יעבור לכהן כאב בית הדין של יש עתיד.

בנוסף, הודיעו על עזיבתם חברי הכנסת בועז טופורובסקי, רון כץ ומאיר כהן. חברי הכנסת יואב סגלוביץ' ואלעזר שטרן הודיעו כי ירוצו במסגרת מפלגות אחרות – רע"ם ומפלגת "ישר!" בהתאמה.