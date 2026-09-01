מאחורי הגב של ישראל: באו"ם מקדמים תוכנית שלום בלבנון

דיפלומט צרפתי חשף בשיחה עם גוף התקשורת הסעודי, אל חדאת', כי צרפת ואיטליה מקדמות תוכנית שלום משותפת ללבנון במקביל לקיום השיחות בין לבנון וישראל בתיווך אמריקאי. התוכנית מקודמת דרך מועצת הביטחון של האו"ם בניסיון לקדמה במהירות.

על פי דברי הבכיר הצרפתי, התוכנית נרקמה בשיתוף פעולה צרפתי-איטלקי ושתי המדינות מקדמות אותה בערוצי האו"ם ומקיימות דיונים עם מדינות חברות במועצת הביטחון בניסיון לגייס את תמיכתן.

הדיונים מתקיימים במקביל, ולא בהכרח באופן מתואם עם התוכנית האמריקאית להגעה להסכם בין לבנון וישראל דרך שיחות ישירות, מתווכות על ידי הבית הלבן. לא ברור אם התוכנית כוללת איזה שהוא רכיב לפירוקו של ארגון חיזבאללה, כאשר על פי גורמים מקורבים להליך, מטרתו העליונה היא "שימור מיידי של ריבונותה ושלמותה של לבנון".

חשוב לציין כי בסופו של התהליך, ארצות הברית מחזיקה בזכות ווטו מוחלטת על כל הצעה אשר עוברת דרך מועצת הביטחון וקידומה בניגוד לעמדתה הוא בלתי אפשרי.

אך יצירת מסלול מקביל בעל תנאים מיטיבים יותר, שלקבוצות מסוימות בלבנון יהיה יותר קל לבלוע, יכול ליצור השלכות גם בלי כפייתו על ידי מועצת הביטחון.

בסופו של יום המהלך עלול לפגוע במוטיבציה הלבנונית להגיע לעסקה או ליצור אי הסכמות בתוך הנהגת המדינה באופן שלא יאפשר הכרעה לאיזה מסלול יש לפנות, ובכך להביא שוב את סוגיית פירוק חיזבאללה לדעיכה מסדר היום הבינלאומי, בדומה לכפי שהתרחש לאחר החלטת מועצת הביטחון 1701 אחרי מלחמת לבנון השנייה.