אחרי התקרית בפסטיגל הקודם: נועה קירל מרגיעה את המעריצים

נועה קירל ( צילום: סרוגים )

נועה קירל חוזרת שוב לבמת הפסטיגל, והפעם במסגרת "טופ סיקרט פסטיגל". אלא שלצד ההתרגשות מהחזרה, היו גם מעריצים שהביעו דאגה מהתקופה האינטנסיבית שמחכה לה. בראיון לסרוגים קירל מתייחסת לחששות, מסבירה למה הפעם היא מגיעה הרבה יותר רגועה - וגם חוזרת לפסטיגל הראשון שלה, כשהייתה רק בת 17.

צפו בראיון של נועה קירל לסרוגים

"פשוט ליהנות מכל שנייה"

אחרי כמה פסטיגלים מאחוריה, קירל כבר מגיעה לבמה כאחת הכוכבות המנוסות בקאסט. כששאלנו אותה אם היא מוצאת את עצמה נותנת טיפים לכוכבים הצעירים יותר, היא דווקא מיהרה לפרגן להם.

"כל הצעירים פה הם חיות, הם עובדים קשה והם יודעים מה זה", היא אומרת. קירל מספרת כי לאחרונה יצא לה לדבר עם דילן דרור, מהצעירים בקאסט של השנה.

"הייתה לי שיחה עם דילן, שהוא כאילו הכי צעיר פה בקאסט. אמרתי לו פשוט ליהנות. ליהנות מכל שנייה, כי לפעמים זה עובר נורא מהר ושוכחים ליהנות. אז בעיקר ליהנות".

מפריסטייל ועד טופ סיקרט

כשקירל מתבקשת לבחור את הפסטיגל שבו הכי נהנתה להשתתף, היא חוזרת דווקא להתחלה - ל"פריסטייל פסטיגל", הפסטיגל הראשון שלה.

"הראשון, אני חושבת", היא משיבה. "כי זו פעם ראשונה שאת עושה את זה, אז את באה הכי מרוגשת והכי עם אנרגיות".

קירל הייתה אז בת 17 בלבד. היום, בגיל 25, כשהיא חוזרת לפסטיגל, היא כבר יודעת היטב מה מחכה לה בתקופת המופעים. "יש משהו אולי יותר תמים כשאת לא יודעת למה את נכנסת, אז את באה יותר משוחררת", היא מסבירה. "כשאני יודעת, אז אני מכינה את עצמי, כי זה מאוד אינטנסיבי".

נועה קירל, פריסטייל פסטיגל 2018 ( פסטיגל )

"הפעם אני הולכת ליהנות"

החשש של המעריצים לא הגיע משום מקום. בפסטיגל הקודם שלה, בתוך לוח המופעים האינטנסיבי, קירל הגיעה למצב שבו נזקקה לעירויים ואף התעלפה - ובכל זאת המשיכה לעלות על הבמה ולהופיע. לכן, כשהוכרז שהיא חוזרת השנה לפסטיגל, לצד ההתרגשות היו גם לא מעט מעריצים שחששו לראות אותה שוב מתמודדת עם עומס דומה.

קירל, מצדה, מגיעה הפעם רגועה יותר ומדגישה שהפסטיגל הנוכחי בנוי אחרת. "השנה זה פסטיגל יותר קצר. הוא רק שלושה שבועות והוא רק במקום אחד, בתל אביב", היא אומרת. "אני חושבת, אגב, שזה מדהים, כי זה באמת נותן את כל התנאים לעשות את המופע הכי יפה, הכי מרשים והכי גדול".

ויש גם יתרון נוסף מבחינתה: "זה גם קרוב לי לבית וזה רק שלושה שבועות, אז אני הולכת ליהנות הפעם".

כששאלנו אותה ישירות אם בכל זאת נשאר בה חשש לקראת החזרה לבמה, קירל לא היססה: "לא, לא. יהיה בסדר גמור".

שמונה שנים אחרי שעלתה לראשונה על במת "פריסטייל פסטיגל" בגיל 17, קירל חוזרת אליה מנקודה אחרת לגמרי. הפעם היא כבר יודעת בדיוק כמה אינטנסיבית יכולה להיות התקופה - אבל גם מגיעה אליה עם ניסיון, עם תנאים מעט שונים ועם מטרה אחת שהיא בעצמה מעבירה לדור הצעיר של הקאסט: לא לשכוח ליהנות.