הצעד הפשוט שיציל אתכם מחסימה בוואטסאפ

קבוצת ווטסאפ ( שאטרסטוק )

מתקפה שמובילה לחסימת חשבונות וואטסאפ מופעלת בימים אלה נגד משתמשים, כך עולה מאזהרה שהתקבלה היום (שלישי) ממומחה סייבר. לפי האזהרה, התוקף מנצל את האפשרות לצרף אנשים לקבוצות ללא אישורם, מכניס אותם לקבוצה עם תכנים פדופיליים ולאחר מכן מדווח עליה.

המתקפה מתבצעת לפי המומחה בשעות הבוקר המוקדמות, כאשר הקורבנות אינם פעילים ואינם מבחינים בזמן אמת בכך שצורפו לקבוצה. התוקף מקים קבוצה, מצרף אליה את האנשים שסימן כקורבנות ומעלה אליה את התכנים האסורים. בשלב הבא התוקף מדווח על הקבוצה לוואטסאפ. על פי האזהרה, הדיווח עלול להביא לחסימה אוטומטית של החשבונות הנמצאים בקבוצה, גם אם בעליהם לא ביקשו להצטרף אליה ולא פרסמו בה דבר.

כך ניראת החסימה ( צילום: סרוגים )

כך למעשה עלול המשתמש לגלות בשעות הבוקר כי חשבון הוואטסאפ שלו נחסם, מבלי שידע קודם לכן שצורף לקבוצה ומבלי שהייתה לו אפשרות לצאת ממנה לפני הדיווח.

השיטה מבוססת על צירוף הקורבנות לקבוצה כחלק מהמהלך שנועד להוביל לחסימתם. במקום לנסות להשתלט על החשבון, התוקף מכניס אותו לסביבה שבה מופצים תכנים אסורים ולאחר מכן משתמש במנגנון הדיווח נגד כלל החברים בקבוצה.

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מה ניתן לעשות?

מומחה הסייבר ממליץ בעקבות המתקפה להגביל את האפשרות לצרף את החשבון לקבוצות. לשם כך יש להיכנס לוואטסאפ ולפעול במסלול הבא: "הגדרות -> פרטיות -> קבוצות -> רק אנשי הקשר שלי".

שינוי ההגדרה נועד למנוע מאנשים שאינם נמצאים ברשימת אנשי הקשר לצרף את המשתמש ישירות לקבוצה. לפי האזהרה, מדובר בצעד שעשוי לצמצם את החשיפה למתקפה ולמנוע מהתוקף להכניס את החשבון לקבוצה ללא ידיעת בעליו.