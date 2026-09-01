אחרי התגובות הקשות על "דה וויס": נועה קירל מגיבה לביקורת

לא מעט ביקורת נשמעה לאחרונה על הפורמט של "דה וויס": מצד אחד, הצופים נחשפים ללא מעט אודישנים ומתמודדים, אבל מצד שני, רבים מהם מודחים במהירות - עוד לפני שמספיקים לראות אותם עוברים תהליך משמעותי, עובדים עם המנטורים ומשתפרים לאורך הדרך.

לצד הביקורת, היו כמובן גם לא מעט צופים שהתלהבו מהתוכנית ומהפורמט החדש. מי שמכירה היטב את שני הצדדים של התגובות היא נועה קירל, שלוקחת חלק בתוכנית כמנטורית. בראיון לסרוגים שאלנו את קירל איך היא מתייחסת לתגובות המעורבות ולצופים שפחות התחברו לפורמט.

"אי אפשר שכולם יאהבו"

קירל, מצדה, לא מתרגשת יותר מדי מהביקורות. "כל דבר שאת עושה, אי אפשר שכולם יאהבו וכולם יתחברו", היא אומרת. "וזה בסדר שלא כולם מתחברים. בסוף אנחנו עושים את זה בשביל אלה שכן מתחברים".

מבחינתה, ביקורת היא פשוט חלק מהעניין, במיוחד כשמדובר בפרויקט שמגיע לקהל גדול ומעורר לא מעט תגובות.

"תמיד יהיו תגובות רעות", היא מוסיפה. "תמיד יהיו האנשים האלה שפחות יאהבו. תמיד יהיו אנשים שפחות יאהבו ויצקצקו, וזה בסדר. זכותם".

אחרי שנים שבהן כמעט כל פרויקט שלה מעורר עניין ותגובות, נראה שקירל כבר לא מצפה לרצות את כולם. מבחינתה, כל עוד יש קהל שמתחבר ונהנה - גם מי שפחות אהב הוא חלק מהמשחק.