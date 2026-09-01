עמית סגל יוצא למתקפה: גוטליב משקרת ויש לי הוכחות

טלי גוטליב ( צילום: יונתן זינדל )

עמית סגל תקף היום (שלישי) בחריפות את חברת הכנסת טלי גוטליב, בעקבות דבריה על המשך דרכה בליכוד והאפשרות שתשקול הצעה ממפלגת עוצמה יהודית. בסרטון שפרסם הציג סגל שלוש טענות נגד גוטליב, והאשים אותה כי היא אינה אומרת אמת וכי היא פועלת מתוך דאגה לעתידה הפוליטי.

"שלושה דברים על טלי גוטליב", פתח סגל את דבריו. הטענה הראשונה שהציג הייתה חד־משמעית: "גוטליב משקרת". לדבריו, גוטליב טוענת כי לא איימה על ראש הממשלה וכי אין לה הצעות ממקומות אחרים, אך הוא טען כי בידיו הוכחות הסותרות זאת. "ההוכחות שהיא משקרת נמצאות בטלפון שבו אני מצלם לכם את הסרטון הזה", אמר. בהמשך עבר סגל לטענה השנייה ואמר: "טלי גוטליב דואגת רק לטלי גוטליב". הוא התייחס לתדמית האידאולוגית שגוטליב בנתה לאורך השנים ולטענותיה נגד מי שלא התיישר עם המסרים שהציגה. לטענתו, השינוי בהתנהלותה הגיע בעקבות מצבה בפריימריז: "ברגע שהיא קצת התאכזבה מהפריימריז", היא כבר החלה לשקול פרישה. סגל הציג זאת כסתירה בין המסרים האידאולוגיים שהשמיעה לאורך כהונתה לבין האפשרויות הפוליטיות שהיא בוחנת כעת.

עוד באותו נושא אחרי המחאה בשנה שעברה: טקס פרסי הקולנוע של משרד התרבות חוזר אפרת קרסנר

את טענתו השלישית ניסח סגל בחריפות: "טלי גוטליב היא הוכחה שכל נמר שתרכב עליו, תמיד ינשך אותך במקום רגיש". לדבריו, משפחת נתניהו פעלה לקידומה של גוטליב בפריימריז הקודמים וסייעה לבחירתה, ואילו כעת היא פועלת בכיוון ההפוך.

"עבדה בפול־טיים כדי שהיא תיבחר. עכשיו היא עובדת פול־טיים כדי שהיא לא תיבחר", אמר סגל. את הסרטון חתם במסר למשפחת נתניהו: "מוסר השכל: לא תמיד חייבים לקחת את מוצר הקצה הכי קולני ורועש".

הדברים מגיעים לאחר שגוטליב הצהירה כי היא רוצה את המקום ה־12 ברשימת הליכוד, אך תהיה מוכנה לשקול הצעה קונקרטית ממפלגה שהיא מעריכה. בהמשך הבהירה כי היא מתכוונת לעוצמה יהודית, ואף אמרה כי היא צריכה לכהן כשרת המשפטים.