אחרי המחאה בשנה שעברה: טקס פרסי הקולנוע של משרד התרבות חוזר

בצל הסערות והמחאות שצעדו לצד יריית הפתיחה בשנה שעברה, משרד התרבות והספורט מכריז באופן רשמי על פתיחת "קול קורא" להגשת מועמדויות לטקס פרסי הקולנוע הישראלי לשנת 2026. הטקס, שמתקיים זו השנה השנייה, מציב במרכזו תמריצים כספיים משמעותיים במטרה לחזק את התעשייה המקומית.

מיליון שקלים לחלוקה בין הזוכים

השנה יוענקו פרסים בעשר קטגוריות שונות, כאשר בכל קטגוריה ייבחר זוכה יחיד שיזכה בפרס כספי בשווי מאה אלף שקלים. במשרד התרבות מציינים כי מטרת הפרסים היא לעודד מצוינות ויצירתיות ולסייע לשגשוגו של הסרט הישראלי. השר מיקי זוהר: "הפרסים נועדו להוקיר את היוצרים והיוצרות בקולנוע הישראלי, לעודד יצירה מקורית ואיכותית ולחזק את העשייה הקולנועית בישראל".

פירוט הקטגוריות והחלוקה

קטגוריות הפרס מקיפות את מגוון עולמות העשייה הקולנועית – החל מהפקת סרטים עלילתיים ועד לפרסים אישיים לצוותים המקצועיים:

הסרט העלילתי הארוך הטוב ביותר: יחולק בין המפיק, הבמאי והתסריטאי.

הסרט התיעודי הטוב ביותר: יחולק בין המפיק, הבמאי והתסריטאי.

סרט האנימציה הטוב ביותר / הסרט הקצר הטוב ביותר (עד 60 דקות): יחולק בין המפיק, הבמאי והתסריטאי.

הבימוי הטוב ביותר: יוענק ישירות לבמאי (או לשותפים שווה בשווה).

התסריט הטוב ביותר: יוענק ישירות לתסריטאי (או לשותפים שווה בשווה).

השחקן והשחקנית הטובים ביותר: פרסים אישיים בולטים לעשייה משחקית.

פרס הצילום: יוענק ישירות לצלם (או לשותפים שווה בשווה).

פרס העריכה הטובה ביותר: יוענק ישירות לעורך (או לשותפים שווה בשווה).

פרס מפעל חיים בקולנוע: יוענק עבור עשייה אמנותית רצופה של 25 שנה לפחות בתחום הקולנוע בישראל, שהותירה את חותמה.

תנאי סף ולוחות זמנים להגשה

קהל היעד: הפרסים מיועדים ליוצרי קולנוע הפעילים בישראל, שהם אזרחי המדינה או תושבי קבע שמרכז חייהם ופעילותם בישראל.

כשירות הסרטים: הפרסים יוענקו לסרטים ישראליים שהפקתם הסתיימה בין התאריכים א' בתשרי תשפ"ו ועד א' בתשרי תשפ"ז (23.9.2025 – 12.9.2026).

מועד אחרון להגשה: יום שלישי, ל׳ בחשוון תשפ"ז, 10.11.2026 בשעה 23:59.

הגשת המועמדויות מתבצעת באופן מקוון באתר הפרסים: https://prasim.mofett.co.il/