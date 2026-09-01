אחרי תאונה עם משאית, רכב נכנס לחנות בגדים

הרכב שנכנס לחנות בגדים ( תיעוד מד"א מבצעי )

אירוע מפחיד הסתיים בשלום. בעקבות תאונת דרכים בין משאית לרכב פרטי בדרך הדרום בקריית גת, הרכב המשיך בנסיעה ונכנס לתוך חנות בגדים, כשהוא מנפץ את חלון הראווה ומגיע עד לאזור הקונים. האירוע הסתיים בנס בפציעות קלות בלבד. חובשים ופרמדיקים של מד"א פינו לבית החולים ברזילי באשקלון 2 פצועות במצב קל. נהג המשאית פונה כשמצבו בינוני.

חובש בכיר ביחידת האופנועים של מד"א מאיר אביבי וחובשת מד"א סתיו בוטבול, סיפרו: "מדובר בתאונה חריגה. הרכב הפרטי היה ממש בתוך החנות כאשר דלתות וחלונות הראווה מנופצות. סרקנו את החנות ובאורח נס היו בתוכה רק 2 נשים שנפצעו באורח קל בלבד. הענקנו להן טיפול רפואי ראשוני ופינינו אותן לבית החולים. האירוע הזה יכל להסתיים בטרגדיה."