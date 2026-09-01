חוזרים ללימודים: מזהים את הילד הדתי שהפך לכוכב "חתונמי"?

( מתוך חשבון האינסטגרם של אביתר כהנא )

אווירת החזרה ללימודים מציפה את הרשתות החברתיות, וגם אביתר כהנא – כוכב "חתונה ממבט ראשון", הדתל"ש הירושלמי שהכיר מתחת לחופה את נטע והפך איתה לזוג צמוד גם בחיים האמיתיים – החליט להצטרף לחגיגה ולהעלות זיכרון מתוק.

כהנא שיתף היום (שלישי) בחשבון האינסטגרם שלו תמונה מעברו, בה הוא נראה כילד חובש כיפה סרוגה ססגונית, לבוש בחולצה מודפסת ומכנסיים אדומים, ומחייך מאוזן לאוזן. לצד התמונה כתב: "הנה אני הקטנצ'יק ב-1 בספטמבר אי שם במילניום הקודם", ואף הוסיף ברקע את השיר "קטן זה הכי כיף בעולם" של להקת היי פייב. האם הייתם מזהים את כוכב הריאליטי הירושלמי מאחורי החיוך התמים והכיפה?