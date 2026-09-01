נועה קירל חושפת: כך היא ודניאל פרץ יחגגו את ראש השנה

נועה קירל ( צילום: סרוגים )

נועה קירל סיפרה בעבר על ההתקרבות של בן זוגה, דניאל פרץ, לדת, וכעת היא משתפת בתוכניות של השניים לקראת ראש השנה. בראיון לסרוגים היא מגלה איפה יעבירו את החג והאם כבר החליטו על מנהג מיוחד שיקבלו על עצמם בתקופת חודש הרחמים והסליחות.

צפו בראיון של נועה קירל לסרוגים

"אפילו לא דיברנו על זה עדיין"

כששאלנו את קירל האם היא ופרץ מתכננים לאמץ מנהג מיוחד לקראת ראש השנה, על רקע ההתקרבות שלו לדת, היא הודתה שהשניים עדיין לא הגיעו לשלב התכנונים.

"אפילו לא דיברנו על זה עדיין", סיפרה קירל. עם זאת, היא בטוחה שהחג יקבל אצלם מקום מיוחד: "בראש השנה נהיה ביחד בעזרת השם, ואני בטוחה שנעשה כל מיני דברים".

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את ראש השנה יחגגו בארץ

ומה לגבי המקום שבו יעבירו את החג? למרות הקריירה הבינלאומית של פרץ והנסיעות הרבות של השניים, את ראש השנה הקרוב הם צפויים לחגוג בישראל.

קירל סיפרה כי השניים יהיו יחד בארץ ויעבירו את החג אצל משפחתו של פרץ.

בינתיים הם אמנם עוד לא החליטו בדיוק איך ייראה שולחן החג, אבל התוכנית המרכזית כבר ברורה: את השנה החדשה נועה ודניאל יפתחו יחד, לצד משפחתו בישראל.