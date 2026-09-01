"התאהבתי עד הסוף בלי הגנות": משי קלינשטיין חוזרת לשיברון הלב 

הזמרת, השחקנית והמדבבת משי קלינשטיין משחררת היום (שלישי) את "לפני שתגרום לי לבכות" – סינגל שני ומסקרן מתוך אלבום הבכורה שמקרב אותה צעד נוסף לקדמת הבמה המוזיקלית.

אחרי יריית הפתיחה עם הסינגל "תגיד לי", משי צוללת לטקסט על התאהבות טוטאלית, אכזבה מרווק תל אביבי, והיכולת לשמור על הלב פתוח בלי ציניות ובלי מעצורים.

משי על השיר: "את השיר הזה כתבתי לפני הרבה שנים, הרבה לפני שהכרתי את מתן שלי. הייתי צעירה ומאוהבת ברווק תל אביבי – התאהבתי עד הסוף, בלי מעצורים ובלי הגנות. הוא נעלם, וכמו שאומרים הוא באמת חזר, רק שעד שזה קרה כבר הייתי במקום אחר. כשאני חוזרת לשיר הזה היום, אני כבר לא שומעת רק את הלב שנשבר, אלא את הבחורה שהייתי – זו שידעה לאהוב בטוטאליות. למדתי שאאהבה לא תמיד חוזרת כמו שאנחנו נותנים אותה, אבל היכולת לאהוב באמת היא משהו שאני מקווה שלעולם לא אאבד."