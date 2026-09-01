לא רק שריון: רשימת הדרישות של טלי גוטליב נחשפת

חברת הכנסת טלי גוטליב אמרה היום (שלישי) בריאיון לרוני קובן ולעקיבא נוביק כי היא מעוניינת להישאר בליכוד במקום ה־12, אך הבהירה כי תשקול בכובד ראש הצעה קונקרטית ממפלגה אחרת, ובהמשך אף נקבה בשמה של עוצמה יהודית.

"אני רוצה להיות במקום 12, נקודה. יתנו לי להיות מקום 12, מצוין. ימציאו לי המצאות, אז אני אבין מזה שלא רק שהם ממדרים אותי מהליכוד אלא עושים כל מה שאפשר שלא אחזור על המסרים שלי", אמרה גוטליב.

לדבריה, "ככל שאקבל הצעה ממפלגה שאני מאוד מאוד מעריכה, הצעה קונקרטית שתבטא שיקוף והערכה לכוח האלקטורלי שאני מביאה איתי ולמאבק הבלתי מתפשר שעשיתי ארבע שנים בכנסת, אני אשקול אותה בכובד ראש".

כאשר נוביק תהה אם חברת מפלגה מציעה בשידור למפלגות אחרות לקחת אותה, השיבה גוטליב: "לא, זה לא מה שאני אומרת, לא 'מפלגות אחרות'. אני לא מדברת ברבים". כשנשאלה אם היא מתכוונת לסמוטריץ' או לבן גביר, אמרה: "אל תגיד את סמוטריץ' ובן גביר באותה נשימה. בעיניי זה לא אותו דבר".

במהלך הריאיון הגיע עדכון מחדר החדשות, שלפיו מקורבי השר איתמר בן גביר הודיעו כי הוא ישמח לשריין את גוטליב בעוצמה יהודית, בתנאי שתסכם על כך עם ראש הממשלה בנימין נתניהו.

גוטליב הגיבה לדברים ואמרה: "אני מאוד אשמח לקבל הצעה קונקרטית טובה ממפלגת עוצמה יהודית, ובדגש על מפלגת עוצמה יהודית. ואם תהיה כזו, אני אשקול אותה בכובד ראש".