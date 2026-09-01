נמאס לכם מאורז לבן? כך תכינו אורז אדום בסיר אחד

אורז אדום ( צילום: AI )

אורז אדום הוא בדיוק התוספת שמשדרגת את הארוחה בלי יותר מדי עבודה. עם עגבניות, תבלינים וכמה מצרכים פשוטים, מתקבל אורז עשיר, מתובל וצבעוני שפשוט כיף להגיש לשולחן.