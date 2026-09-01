נמאס לכם מאורז לבן? כך תכינו אורז אדום בסיר אחד

אורז אדום הוא בדיוק התוספת שמשדרגת את הארוחה בלי יותר מדי עבודה. עם עגבניות, תבלינים וכמה מצרכים פשוטים, מתקבל אורז עשיר, מתובל וצבעוני שפשוט כיף להגיש לשולחן.
מצרכים:
- 1.5 כוסות אורז בסמטי
- בצל קטן, קצוץ דק
- 2 שיני שום, כתושות
- 2 כפות רסק עגבניות
- 1/2 כוס עגבניות מרוסקות
- 2 ורבע כוסות מים רותחים
- 1 כפית פפריקה מתוקה
- 1/2 כפית כמון
- 1/2 כפית סוכר
- מלח ופלפל שחור לפי הטעם
- 2 כפות שמן זית
אופן ההכנה
מחממים שמן זית בסיר ומטגנים את הבצל עד שהוא מתרכך ומתחיל להזהיב. מוסיפים את השום ומערבבים כחצי דקה.
מוסיפים את רסק העגבניות, העגבניות המרוסקות, הפפריקה, הכמון והסוכר ומבשלים כדקה נוספת תוך כדי ערבוב.
מוסיפים את האורז ומערבבים היטב במשך כדקה, עד שכל הגרגירים מצופים בתערובת העגבניות.
יוצקים את המים הרותחים, מתבלים במלח ובפלפל ומביאים לרתיחה. מנמיכים את האש, מכסים ומבשלים במשך 15-18 דקות, עד שהנוזלים נספגים.
מכבים את האש ומשאירים את הסיר מכוסה לעוד 10 דקות. פותחים, מאווררים בעדינות את האורז בעזרת מזלג ומגישים חם.