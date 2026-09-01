ב-500 שנה אף רב ספרדי לא כתב דברי הגות?!

אתמול שלחתי לכמה אנשים את הפסקה הבאה ושאלתי מי לדעתם כתב אותה:

"תעודת הגאולה היא האות היותר גדול על הצלחתה, כי רק בהכרת התעודה יתאזר בגבורה האדם והלאום לעשות גדולות ונצורות, ולפי גודל הרעיון התעודתי - כן יתגבר האדם לפעול ולעשות, להעפיל ולעלות, וכן תשרה עליו רוח אלקים, רוח עצה וגבורה, חכמה ותבונה, למלוי תעודתו, ולפי גדלות רעיון התעודה ופעולות הגשמתה, כן יוסיף להשפיע כבוד והוקרה בעיני כל העמים מסביב".

התשובה שרובם ענו כמובן היא, הרב קוק, כך גם עונה הצ'אט אגב. אבל לא. זה לא הרב קוק.

אלו דברי הראשון לציון הרב בן ציון מאיר חי עוזיאל, מתוך המאמר "הגאולה ותעודתה" בספרו "הגיוני עוזיאל".

אשתף אתכם שאת ה"תרגיל" הזה עשו גם לי לפני בערך 18 שנה. שיעור ד' בישיבה הייתי אז, וגם אני השבתי "כמובן! זה הרב קוק! אורות התחייה נכון? בחמישייה או באורות?".

וגם אני הייתי המום מכך שפסקה כזו כתב הרב עוזיאל, במיוחד בהתחשב בעובדה שעד לאותו רגע כמעט לא ידעתי עליו כלום, מלבד שהיה בעבר הרב הראשי לישראל ושיש לי חברים שלמדו בבית ספר יסודי על שמו בנתניה ..

אני זוכר את הרגע הזה כאילו לא חלפו מאז 18 שנה. אני יושב שם בבית המדרש, המולה של לימוד תורה מסביבי, ואף אחד לא מבין מה עובר עלי באותם רגעים. איך שפתאום נופל האסימון.

מה הסתירו מאיתנו. מה מנעו מאיתנו. לא בכוונת זדון חלילה. אבל כן בחוסר עניין, בביטול ובעצלות מחשבתית שאין ליהדות ספרד מה להציע בנושא הזה.

איך יכול להיות שבישיבה, ולא רק בזו שלמדתי בה אלא בכל הישיבות בהן החברים שלי למדו ברחבי הארץ, מלמדים רק מהר"ל (שאהבתי ללומדו עד כלות), הרב דסלר, רבי נחמן, הרב סולובייצ'יק, ומעל כולם – הרב קוק.

ואם שאלנו "מה, אין ספרדים שכתבו דברי הגות?"

אומרים לך "בטח שיש – הנה הרמב"ם, הכוזרי, רבינו בחיי. מה, לא מספיק?"

ואתה מקבל את זה כעובדה, כאילו בימי הביניים יהדות ספרד פרחה, אך ב-500 השנים האחרונות, מאז הגירוש בעצם - נאדה.

מי יגלה עפר מעיניכם רבי משה כלפון הכהן, הרב אלקלעי, הבן איש חי, רבי רפאל בירדוגו, רבי יוסף ורבי שלום משאש, הרב בן אמוזג, וכמובן – הראש''ל הרב בצמ"ח עוזיאל.

וזה מבלי להזכיר את פועלם של מנהיגים שכמעט ולא הותירו אחריהם כתבים כמו דונה גרציה, רבי יהודה הלוי מרגוזה ומושא הערצתי הראש''ל הרב יעקב מאיר.