דורון טלמון ( מור וזאנה )

רגע לפני שתחגוג יום הולדת 40, דורון טלמון, סולנית להקת ג'יין בורדו, משחררת היום (שלישי) שיר חדש שמסכם מסע של שנים. "יומולדת" הוא שיר דרך בסגנון קאנטרי, שנע בין נוסטלגיה לתקווה, בין הסיפור האישי של דורון לזה של הלהקה שליוותה אותה בעשור האחרון.

השיר, שנכתב והולחן על ידי דורון טלמון ומתי גלעד, מציע מבט אינטימי על החיים בגיל 40 - נקודת ציון שמזמנת חשבון נפש, זיכרונות ושאלות על העתיד. "יש לי יום הולדת. עוד רגע 40. לא פחות", מספרת טלמון. "הייתי שמחה להוציא את השיר הזה ביום ההולדת שלי, אבל מדובר בתאריך הכי מורכב בלוח השנה. תבדקו אותי. אז אני מקדימה קצת".

בין מה שהיה למה שעוד בדרך "יומולדת" הוא שיר שמסתכל אחורה וקדימה בו זמנית. המילים מתארות מסע בין זיכרונות, געגועים ושמחות - "עברו שנים ועוד זוכרת ירח דבש בפורטוגל, עכשיו חזרנו למקורות מנגנים שוב קאנטרי סטייל". השיר מזכיר את השורשים המוזיקליים של הלהקה, שהחלה את דרכה בסגנון קאנטרי-פולק ייחודי שכבש את לב הקהל הישראלי. דורון משלבת בשיר גם את הממד המשפחתי - "יש כבר שתיים עם עיניים ירוקות כמו שלך. בוא נהיה שוב בני עשרים ננגן עד הזריחה". המילים משקפות את המתח בין הרצון לחזור לימים הצעירים לבין המציאות של חיים עם משפחה וקריירה מבוססת.

( להקת ג'יין בורדו (צילום - אורית פניני) )

"לא ידעתי מה אז לא ביקשתי כלום"

השורה המרכזית בשיר - "רציתי משהו יפה ולא ידעתי מה אז לא ביקשתי כלום ליומולדת השנה" - מבטאת תובנה עמוקה על החיים. "מה שהבנתי מכל זה, זה שעוד לא הבנתי כלום", מסבירה דורון. "או כמו שאמרתי אתמול לאלכס הגדולה שלי, אנחנו לא יכולות לשלוט ברוח אנחנו יכולות רק לכוון את המפרשים. ולאן נפליג? נגלה כשנגיע. בינתיים נמשיך לחגוג את הבינתיים".

ג'יין בורדו, שהוקמה לפני למעלה מעשור, הפכה לאחת הלהקות האהובות במוזיקה הישראלית עם להיטים כמו "איך אפשר שלא", "עינב" ו"תל אביב זה אני ואת". הלהקה חגגה את עשור להקמתה במופע מרגש בהיכל התרבות בתל אביב, שכלל אורחים מיוחדים והקדשות נוגעות ללב.

חזרה לשורשים הקאנטריים

העיבוד וההפקה המוזיקלית של "יומולדת", שנעשו על ידי דורון טלמון ומתי גלעד, מחזירים את הלהקה לסגנון הקאנטרי המקורי שלה. זוהי חזרה מודעת לשורשים, כפי שמבטאות המילים "עכשיו חזרנו למקורות מנגנים שוב קאנטרי סטייל". הסאונד האקוסטי והמלודיות הקליטות מזכירים את הימים הראשונים של הלהקה, אך עם בשלות מוזיקלית שנצברה לאורך השנים.

בשנים האחרונות הרחיבה דורון את גבולותיה המוזיקליים, כולל שיתוף פעולה מפתיע עם הראפר איזי בשיר "אמרתי תודה", שמיזג היפ-הופ עם פולק-רוק ישראלי. אך "יומולדת" מסמן חזרה לזהות המוזיקלית המקורית של הלהקה.

הופעות קרובות

ג'יין בורדו תופיע במוצאי שבת הקרוב בדי וואן, וב-1 באוקטובר יארחו את אלון עדר במוזיאון הסובלנות בירושלים. השיר "יומולדת" זמין כעת בכל הפלטפורמות הדיגיטליות, והקליפ הרשמי פורסם ביוטיוב.

"זה מאוחר מדי או שזה בדיוק בזמן", שואלת דורון בשיר. התשובה, כפי שהיא עצמה מציעה, תתגלה בדרך. בינתיים, "יומולדת" הוא חגיגה של הרגע - של החיים כפי שהם, עם כל הזיכרונות, השאלות והתקווה למה שעוד יבוא.