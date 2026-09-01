מבצע נועז בלב עזה: זה בכיר החמאס שנלכד על ידי צה"ל

צילום: על חסן/פלאש90 ( צילום: עלי חסן/פלאש90 )

גורמי ביטחון רשמיים מאשרים לראשונה את הצלחת מבצע הלכידה החריג בלב עזה, ומאשרים כי אכן נלכד ונעצר מחבל בכיר ביותר בשורות ארגון חמאס ברצועה. על פי אותם גורמים, במבצע הנועז נלכד ונלקח ראש הביטחון הכללי של חמאס.

מדובר באחד הגורמים הבכירים ביותר של חמאס ברצועה, ואחד הגורמים המשפיעים ביותר בפעילות חמאס בעזה. ניתן להשוות את התפקיד למקביל לראש שירות הביטחון הכללי בישראל, מדובר על גורם בעל ידע אינטימי ועמוק אל פעילות כל אגפי חמאס ברצועה ומעבר לה, והרבה יותר מכך, גורם מפתח במנגנוני המודיעין של חמאס וגופי הדיכוי כנגד אזרחים אשר מבצעים עינויים וחקירות של עזתים המתנגדים לחמאס.

תיעוד הכוחות ( ללא קרדיט )

על פי דיווחים ברצועה, מיליציה עזתית חמושה הפועלת בשיתוף עם צה"ל הייתה זו שביצעה את המתקפה הראשונית. על פי תיעודים שמופצעים כעת, היא נכנסה לעיר עזה על גבי אופנועים, וניסתה לחטוף את המחבל הבכיר ובמקום התפתח קרב יריות אינטנסיבי.

בשלב זה, על פי הדיווחים העזתיים, סייע חיל האוויר לחמושים, שספגו אש אינטנסיבית ממחבלי חמאס, והחל בביצוע תקיפות מדויקות כנגד כלי רכב ומחבלים שירו לעבר החמושים, מה שהוביל לתקיפות אינטנסיביות בתדירות שלא נראתה זמן רב ברצועה.

לאחר מכן, מדווחים גורמים ברצועה, כי כוחות מיוחדים של צה"ל שהסתננו ללב העיר עזה מוסתרים ברכב טרנזיט מסחרי הצטרפו גם לקרב, הכריעו אותו ולכדו באופן סופית את המחבל הבכיר, והבריחו אותו אל מחוץ לרצועה תחת מעטה של אש כבדה מחיל האוויר.