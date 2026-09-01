עינב צנגאוקר על נתניהו: "אלף מדורי גהינום לא יוכלו לנקות"

עינב צנגאוקר חזרה היום (שלישי) לאחד הימים הקשים שעברה במסגרת המאבק להשבת החטופים, ותיארה את רגע קבלת הבשורות הקשות. בפוסט חריף היא האשימה את ראש הממשלה נתניהו ואת צוותו, וטענה כי שיקולים פוליטיים ואישיים גברו על האפשרות להשיב את החטופים.

״זה היה אחד מהימים הקשים במאבק ואחד הקשים שידענו מאז היום הארור של השבעה באוקטובר״, כתבה צנגאוקר. ״השמועות לא הפסיקו לרוץ לכל עבר, מדינה שלמה נכנסה לחרדה, ואז הגיעו החדשות שמוטטו אותי״.

צנגאוקר תיארה גם את הקשר שנוצר בינה לבין משפחות החטופים ואת הכאב שנותר עמה: ״המשפחות היקרות האלה שחרב עליהן עולמן היו כבר משפחה עבורי, הכאב שלהן עד היום מפלח לי את הלב״.

בהמשך הפנתה טענות חריפות כלפי מקבלי ההחלטות: ״אפשר היה להציל אותם. אבל הפקירו והקריבו את הילדים המיוחדים האלה על מזבח הפוליטיקה והשיקולים האישיים. היה יותר חשוב למכור לציבור את ספין פילדלפי כסלע קיומנו מאשר להחזיר אותם״.

לדבריה, ״התמונות שלהם במנהרות המוות עד היום מראות כמה אור היה בהם וכמה חושך יש באלה שהצביעו שוב ושוב נגד השחרור שלהם״.

צנגאוקר טענה גם: ״וכמובן שאי אפשר להתעלם שממש באותם רגעים, יועצי נתניהו מדליפים לבילד חומרים שפוגעים בביטחון ישראל כדי להשפיע על דעת הקהל ולפגוע במאבק שלנו לקבל בחזרה את הילדים״.

היא הוסיפה: ״אלף מדורי גהינום לא יוכלו לנקות את הנשמה של האנשים שעשו את זה, מראש הממשלה ולמטה לכל צוותו״.