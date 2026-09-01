ישראל כ"ץ חושף: מחבל חמאס בכיר נלכד במבצע מיוחד

שר הביטחון חושף את פשר הפעולה ההתקפית החריגה של ישראל בעזה לפני זמן קצר, ומודיע כי מבצע מיוחד שיצא לפועל במערב הרצועה הביא ללכידתו ומעצרו של גורם בכיר ביותר בשורות החמאס.

לאחר שורה של דיווחים מתוך הרצועה טענו לתקיפות ישראליות אינטנסיביות באופן חריג, וחילופי אש בין חמושים ברצועה, שר הביטחון חושף כעת את מה שהתרחש תחת מעטה חשאיות מורכב: מבצע מיוחד וחריג ללכידתו של גורם בכיר ביותר בשורות החמאס.

כ"ץ חשף לראשונה את המבצע שהתרחש לפני זמן קצר ברצועה משטח נתיב העשרה, אליו פלשו מחבלי חמאס במהלך השביעי באוקטובר, והודיע על לכידתו של אותו בכיר.

""אני נמצא כאן ביישוב נתיב העשרה, יחד עם ראש המועצה ומזכירות היישוב, ביום פתיחת שנת הלימודים. גם בשעה שאנחנו נמצאים כאן, הפעילות של כוחותינו בעזה נמשכת כל העת".

שר הביטחון המשיך וחשף: "לפני זמן קצר נעצר מחבל בכיר בחמאס - וזו המדיניות שלנו: לא מחכים לאיומים, אלא רודפים את מחבלי החמאס, מסכלים אותם ומשמידים את תשתיות הטרור שלהם".

"בנינו בעזה אזור ביטחון חזק וחסר תקדים כדי להגן על התושבים ועל חיילי צה"ל.

קרוב ל-70% משטח הרצועה הרוס, ללא תושבים, ללא מנהרות וללא בתים - וצה"ל שולט בשטח.

אנחנו לא זזים מעזה עד לפירוז הרצועה, פירוק החמאס מנשקו והשמדת כל מנהרות הטרור. וגם לאחר מכן, צה"ל יישאר בעזה בקווי הגנה ויבטיח את ביטחון יישובי הנגב המערבי".

בנוסף התייחס כ"ץ לאפשרות של חידוש שיגורי עפיפונים וכלי טיס קלים מהרצועה, והסביר כי לא תהיה שום הכלה בנושא מצד ישראל: "כל ניסיון לעקוף את אזור הביטחון באמצעות שיגורים מהאוויר ייתקל בתגובה קשה.

על כל שערה מראשו של ילד ישראלי שתיפול ביישובי העוטף - נוריד את ראשיהם של ראשי החמאס בעזה.

כפי שראש הממשלה ואני הנחינו את צה"ל: דין בלון כדין עפיפון, ודין עפיפון כדין רחפן - עם או בלי חומר נפץ.

התגובה לכל שיגור מעזה תהיה עוצמתית וברורה: סיכול האחראים לארגון ולביצוע השיגור, ופינוי כל שכונה שממנה יתבצעו שיגורים כדי להסיר את האיום ולטפל בתשתיות הטרור במקום".