החשד במשטרה: הגבר שחטף את יהלי בן ה-10 גם פגע בו

( (צילום: דוברות המשטרה) )

במשטרת פתח תקווה ממתינים היום (שלישי) לחקירת הילדים של יהלי סופר בן ה-10, שחולץ בבני ברק לאחר שלפי החשד נלקח מפתח תקווה על ידי צעיר בן 20 מירושלים. החקירה נדרשת בעקבות חשד במשטרה כי הצעיר לא רק חטף את הילד, אלא גם פגע בו כך פורסם לראשונה בישראל היום.

חקירת הילדים צפויה להתבצע על ידי חוקרים מיוחדים מטעם משרד הרווחה, עובדים סוציאליים בהכשרתם. בינתיים, יהלי סיפר להוריו על הדברים שאירעו לאחר שפגש את הצעיר. לדבריו, החשוד אמר לו כי נזרק מביתו וכי עליו לסייע לו לקבץ נדבות. “הלכנו רחוק מהבית ופחדתי”, סיפר יהלי. על פי החשד, הצעיר לקח את יהלי שלשום אחר הצהריים מפתח תקווה לבני ברק, ושם הורה לו לבקש כסף מאנשים. במשטרה חושדים גם כי במהלך הזמן שבו שהו יחד, הצעיר נתן לילד בן ה-10 לעשן סיגריה. רק בשעות הלילה, לאחר שתמונתו של יהלי הופצה ברשתות החברתיות, אדם שהבחין בו מסתובב ברחובות בני ברק לצד החשוד הזעיק את המשטרה. הצעיר נעצר ויהלי הושב למשפחתו. מעצרו של החשוד הוארך עד ליום חמישי.

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החשוד מצדו מכחיש כי חטף את יהלי. בחקירתו אמר לשוטרים: “פגשתי אותו ברחוב, הוא הלך לאיבוד. רק ליוויתי אותו הביתה”.

אלא שעל פי הדיווח, במשטרה מחזיקים בתיעודים ממצלמות אבטחה שלכאורה סותרים את גרסתו. בתיעודים נראה החשוד מגיע למגרש המשחקים הסמוך לביתו של יהלי ולוקח אותו משם. כעת ממתינים במשטרה לחקירת הילדים, על רקע החשד כי במהלך האירוע הצעיר גם פגע בילד.