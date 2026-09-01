שבועיים בלבד מפרידים אותנו מראש השנה, והמירוץ אחר המתכונים המושלמים לשולחן החג כבר בעיצומו. בין עוגות הדבש האוורירות למנות הראשונות המרשימות, יש מתכון אחד שמצליח לגנוב את ההצגה בכל פעם מחדש: דובשניות ביתיות קלאסיות, רכות ונימוחות מבפנים עם ציפוי שלג פריך מבחוץ.

המתכון הזה מתאים במיוחד למי שרוצה להרשים את האורחים בשולחן החג, אבל לא להשקיע שעות במטבח. הדובשניות יוצאות עם מרקם נפלא, וניחוח הדבש והתבלינים ממלא את הבית עוד לפני שהן יוצאות מהתנור. והחלק הכי טוב? הן הופכות אפילו לרכות וטעימות יותר למחרת.

המצרכים הפשוטים

המתכון מיועד לכ-30 דובשניות ודורש מצרכים בסיסיים שיש בכל בית. לבצק תצטרכו: 3 כוסות קמח לבן, כפית אבקת אפייה, חצי כפית אבקת סודה לשתייה, חצי כפית קינמון, רבע כפית ציפורן טחון (רשות, לאוהבים), חצי כוס סוכר חום כהה, חצי כוס דבש, חצי כוס שמן קנולה, ביצה גדולה ושתי כפות מים.

לציפוי הסוכר הפריך תזדקקו רק לכוס אבקת סוכר ולכף-שתיים של מים חמים או חלב. פשוט, זמין ומושלם.

שלבי ההכנה הקלים

מתחילים בערבוב הרטובים: בקערה גדולה טורפים יחד דבש, שמן, סוכר חום, ביצה ומים עד לקבלת תערובת אחידה. בקערה נפרדת מערבבים את הקמח, אבקת האפייה, הסודה לשתייה, הקינמון והציפורן. מעבירים את היבשים לרטובים ומערבבים רק עד שנוצר בצק דביק ואחיד.

כאן מגיע השלב החשוב: צינון חובה. מכסים את הקערה בניילון נצמד ומכניסים למקרר לשעה לפחות. הבצק צריך להתייצב כדי שיהיה נוח לכדרר אותו ולעצב את הדובשניות.

אפייה וציפוי

מחממים תנור ל-175 מעלות ומרפדים תבנית בנייר אפייה. יוצרים מהבצק כדורים קטנים בגודל אגוז מלך ומניחים במרווחים בתבנית. אופים 10-12 דקות בלבד, עד שהדובשניות זהובות מעט ורכות למגע. חשוב להיזהר מאפיית יתר שתייבש אותן. לאחר מכן מצננים לחלוטין.

לציפוי: מערבבים אבקת סוכר עם מים חמים לגלזורה חלקית וסמיכה. טובלים את חלקן העליון של הדובשניות הקרות בציפוי ומניחים לייבוש על רשת עד שהציפוי מתקשה. התוצאה? דובשניות עם ציפוי שלג פריך מבחוץ ומרקם רך ונימוח מבפנים.

טיפ לשמירה

מאחסנים את הדובשניות בקופסה אטומה בטמפרטורת החדר. הסוד הקטן: הן הופכות אפילו לרכות וטעימות יותר למחרת, כך שאפשר להכין אותן מראש ולהגיע לחג רגועים.

כידוע, עוגות דבש הן הכוכבות הבלתי מעורערות של שולחן ראש השנה, אבל הדובשניות הקלאסיות האלה מצליחות לגנוב את ההצגה בכל פעם מחדש. המתכון הפשוט, המרקם המושלם והריח הנפלא הופכים אותן למנה שחובה להכין השנה.

בנוסף לדובשניות, אפשר להשלים את שולחן החג עם מנות מקוריות נוספות שיפתיעו את האורחים ויפתחו שנה מתוקה וטובה.