התיקים על הגב וההורים מתרגשים: ילדי הסלבס חוזרים למסגרות

אסף זמיר עם אסיה, אייל גולן עם בנו, דניאלה וקווין עם קיי ( צילום: צילום מסך מתוך אינסטגרם )

החופש הגדול נגמר, השעונים המעוררים חזרו לעבוד והבוקר (שלישי) נפתחה שנת הלימודים החדשה. מאות אלפי ילדים חזרו לבתי הספר ולגנים, וביניהם גם לא מעט ילדים שאנחנו כבר מכירים היטב מהאינסטגרם של ההורים המפורסמים שלהם.

כמו בכל בית בישראל, גם אצל הסלבס הבוקר התחיל עם תיקים על הגב, בגדים חגיגיים, תמונות למזכרת ובעיקר הורים נרגשים שלא ויתרו על תיעוד הרגע. שלום כיתה א': הרגע המרגש של אסיה מאיה ורטהיימר ואסף זמיר ליוו את בתם אסיה לרגע מרגש במיוחד - היום הראשון שלה בכיתה א'. גם גל רובין פתחה את הבוקר עם שתי בנותיה הגדולות, מוכנות לעוד שנת לימודים. אורטל עמר תיעדה את הבוקר עם בנה תו פרינס, ושי חי הצטרף לחגיגות החזרה ללימודים עם בתו.

אסיה ואסף ( צילום: אינסטגרם )

תו פרינס ואורטל עמר ( צילום: אינסטגרם )

שי חי וביתו ( צילום: אינסטגרם )

גם הסלבס חוזרים לשגרה

גם דנה גרוצקי ובעלה פתחו את השנה יחד עם הילדים ותיעדו את הרגע המשפחתי. אייל גולן ליווה את בנו הקטן לפתיחת השנה, ועדן בן זקן שיתפה גם היא רגעים מתוקים עם שני ילדיה.

אביה וגיא הוכמן הצטרפו לחגיגה המשפחתית עם הילדים שלהם והראו שגם בבית של הסטנדאפיסט הבוקר של 1 בספטמבר הוא אירוע בפני עצמו.

דנה גרוצקי עם בעלה והילדים ( צילום: אינסטגרם )

אייל גולן עם בנו ( צילום: אינסטגרם )

ילדיה של עדן בן זקן ( צילום: אינסטגרם )

גיא הוכמן ואביה עם הילדים ( צילום: אינסטגרם )

מתרגשים בגן העירייה

אצל דניאלה קריסטינה וקווין רובין נרשמה התרגשות מיוחדת: בנם קיי מתחיל השנה גן עירייה, וההורים הנרגשים כמובן היו שם כדי לתעד את ציון הדרך החדש.

גם משי קליינשטיין פתחה את שנת הלימודים לצד בנה, ומיכל הקטנה, אמא לשישה, שיתפה גם היא את בוקר החזרה למסגרות - כשבתמונה הפעם מככבת בתה נאיה.

מיכל ויצמן עם בתה נאיה ( צילום: אינסטגרם )

משי קליינשטיין עם בנה ( צילום: אינסטגרם )

דניאלה וקווין יחד עם בנם קיי ( צילום: אינסטגרם )

אז נכון, בדרך כלל אנחנו רגילים לראות אותם על הבמות או על המסכים, אבל בבוקר של 1 בספטמבר כולם חוזרים לאותו תפקיד: הורים נרגשים שמלווים את הילדים למסגרות, מצלמים תמונה אחת, או עשרים, ומנסים להבין איך החופש הגדול כבר נגמר.