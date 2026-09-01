הרב לבנון: "נכון פעלו החיילים שסירבו לעלות לרק"מ"

הרב אליקים לבנון, ראש ישיבת אלון מורה, התייחס הבוקר (שלישי) בשיחה עם תלמידיו למקרה החמור בחטיבת גבעתי, שבמסגרתו חיילים מישיבת הסדר הושמו בכלא בעקבות סירובם להיכנס לנמ"ר עם פרמדיקית.

הרב לבנון תקף את החלטת צה"ל, גיבה את הלוחמים וקרא לבטל את הענישה. בדבריו התייחס גם לסוגיית גיוס החרדים ולמסר שלדבריו האירוע מעביר למי ששוקלים להתגייס לצה"ל.

לדברי הרב לבנון, החיילים "פעלו בדיוק לפי פקודת השירות המשותף". הוא ציין כי הרב הצבאי של חטיבת גבעתי אכן אישר למפקדים, באישור חריג, לצאת למשימה עם פרמדיקיות, אך הדגיש כי היה נתק בתקשורת והחיילים לא ידעו על הוראת רב החטיבה לצאת למשימה.

עוד טען הרב כי החיילים קיבלו מידע לא מדויק בשם הרב על ידי מפקד הפלוגה, שבוע וחצי בלבד קודם האירוע.

"ענישה! על מה ולמה?" תהה הרב לבנון. "המפקדים לא הביאו לידיעת החיילים, שזו הוראה חריגה של הרב. לכן, נכון פעלו החיילים שסרבו לעלות לרק"מ. הענישה מגלה את חולשתו של צה"ל, באי-יכולתו להודות בטעותו!"

"זה המסר שצה"ל שולח לחרדים"

הרב לבנון התייחס בדבריו גם למאמצי צה"ל לגייס חרדים, וטען כי הענישה במקרה הנוכחי עלולה להעביר מסר בעייתי למתגייסים החרדים.

"צה"ל נאבק למען גיוס חרדים. זה המסר שצה"ל שולח לחרדים: נאלץ אתכם להיכנס לרק"מ עם פראמדיקיות, ואם לא, תיכנסו לכלא!", כתב הרב.

"אכן, 'עידוד ממשי לחרדים להתגייס'", הוסיף.

בסיום דבריו קרא הרב לבנון לראשי מערכת הביטחון לבטל את הענישה וליטול אחריות על ההתנהלות שהובילה לאירוע.

"ראשי מערכת הביטחון חייבים להתעשת ולהסיר את החרפה מעל המערכת כולה, להודות שהיתה שגיאה פיקודית בתקשורת, ולבטל לאלתר את ההחלטה לכלוא את הלוחמים", קרא.

הדברים מצטרפים לסערה הציבורית סביב האירוע בחטיבת גבעתי, לאחר ששלושה לוחמים, תלמידי ישיבות הסדר, נשפטו ל-10 ימי מחבוש בעקבות סירובם לעלות לנמ"ר עם פרמדיקית.