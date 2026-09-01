כמדי שנה, חברת "שרים קריוקי" חשפה את מצעד הקריוקי הרשמי של ישראל לשנת תשפ"ו (2025-2026), המבוסס על מאות אלפי שימושים בפלטפורמות הקריוקי ברחבי הארץ. המצעד משקף את הבחירה האמיתית של הקהל הישראלי – אילו שירים אנשים בוחרים לשיר שוב ושוב בחדרי קריוקי, באירועים, במסיבות ובאפליקציות.

חברת "שרים קריוקי", מהוותיקות והמובילות בישראל בתחום, פועלת למעלה מ-30 שנה ומספקת את אחד מקטלוגי הקריוקי הגדולים בארץ. הנתונים נאספו ממגוון רחב של פלטפורמות – חדרי קריוקי, מפעילי קריוקי מורשים, אתרי אינטרנט, אפליקציות ושירותי סטרימינג.

הזמר אייל גולן הוכתר כזמר המבוקש ביותר בקריוקי לשנת תשפ"ו, בעוד עדן בן זקן זכתה בתואר הזמרת המבוקשת ביותר. הפרויקט של רביבו הוכתר כהרכב המבוקש ביותר, ובן צור זכה בתואר פריצת השנה בקריוקי.

את השיר המבוקש ביותר בקריוקי כבש פאר טסי עם "מה יהיה מחר", שהצליח לעקוף להיטים גדולים כמו "עיר נמל" של אייל גולן ו"תמיד אוהב אותי" של ששון איפרם שאולוב שהגיעו למקומות השני והשלישי בהתאמה.

עשרת השירים המובילים

ברשימת עשרת השירים המבוקשים ביותר בקריוקי לשנת תשפ"ו מככבים להיטים מגוונים: במקום הראשון "מה יהיה מחר" של פאר טסי, אחריו "עיר נמל" של אייל גולן, "תמיד אוהב אותי" של ששון איפרם שאולוב, "מלכת הדור" של עומר אדם ו"רולקס וקסקט" של עדן בן זקן.

את העשירייה משלימים "אין לי מקום אחר" של איתי לוי, "מנגן ושר" של אושר כהן, "עטלף עיוור" של חנן בן ארי, "אבא" של בן צור ו"מגדלים" של נס וסטילה. יצוין כי "עיר נמל" ו"עטלף עיוור" שיצאו לפני כשלוש שנים, עדיין מחזיקים מעמד בעשירייה – עדות לכוחם של להיטים אמיתיים.

הזמרים והזמרות המובילים

ברשימת חמשת הזמרים המבוקשים ביותר מוביל אייל גולן, אחריו פאר טסי, עומר אדם, אושר כהן ואיתי לוי. בקרב הזמרות, עדן בן זקן מובילה, ואחריה אודיה, שרית חדד, נסרין קדרי ונועה קירל.

ברשימת ההרכבים המבוקשים ביותר מוביל הפרויקט של רביבו, אחריו נס וסטילה וסאבלימינל והצל. הנתונים משקפים את המגוון הרחב של הטעם המוזיקלי הישראלי – משירי מזרח ועד פופ ישראלי עכשווי.

"שיר טוב לא נעלם"

אבי פטמן, מנכ"ל "שרים קריוקי", מסר: "הקריוקי נותן לנו תמונה מאוד מעניינת של הטעם הישראלי. הקהל לא רק מאזין לשיר או לוחץ עליו פליי – הוא בוחר לקום ולשיר אותו בעצמו. כשמסתכלים על מיליוני שימושים לאורך השנה, אפשר לראות אילו שירים ואמנים באמת נכנסו ללב של הקהל".

פטמן הוסיף והבהיר: "אחד הדברים המעניינים שאנחנו רואים לאורך השנים הוא ששיר טוב לא נעלם. לצד הלהיטים החדשים, יש שירים שממשיכים להישאר בצמרת גם שנים אחרי שיצאו. 'עיר נמל' של אייל גולן ו'עטלף עיוור' של חנן בן ארי שיצאו לפני כשלוש שנים, עדיין נמצאים השנה בעשיריית השירים המבוקשים ביותר. מבחינתי, זה אחד המדדים הכי חזקים ללהיט אמיתי – לא רק כמה הקשיבו לו כשהוא יצא, אלא כמה אנשים עדיין רוצים לקום ולשיר אותו גם שנים אחר כך".

המצעד השנתי של הקריוקי הפך בשנים האחרונות למדד מעניין ומשמעותי להבנת הטעם המוזיקלי הישראלי, ומעיד על כוחם של שירים שנכנסים ללב הקהל ונשארים שם לאורך זמן.