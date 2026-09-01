לקראת ראש השנה: עשרה דברים שלא ידעתם על דבש

דבש ( צילום: AI )

ראש השנה מתקרב, ואיתו חוזר לשולחן אחד הסמלים הכי מזוהים עם החג - הדבש. אנחנו טובלים בו תפוח לסימן של שנה טובה ומתוקה, משלבים אותו במאכלי החג, אבל כמה אנחנו באמת יודעים עליו? מאחורי המאכל המתוק מסתתרים תהליך ייצור מרתק, היסטוריה של אלפי שנים וגם כמה עובדות מפתיעות במיוחד.

1. בשביל קילו דבש אחד צריך יותר ממיליון מעופים מאחורי כל צנצנת דבש מסתתרת לא מעט עבודה: ההערכה היא שייצור של קילוגרם אחד של דבש דורש יותר ממיליון מעופים של דבורים. גם הדרך מהצוף לדבש ארוכה - מצוף שמכיל כ-80% מים נדרשים בערך ארבעה קילוגרמים כדי לייצר קילוגרם אחד של דבש. 2. הדבורים ממש מייבשות את הדבש הצוף שהדבורים אוספות מהפרחים עדיין רחוק מהדבש שאנחנו מכירים: הוא יכול להכיל בין 60% ל-90% מים, בעוד שבדבש המוכן נשארים בממוצע רק כ-17%-20%. כדי להיפטר מעודפי המים הדבורים מסייעות לאידוי שלהם, בין היתר באמצעות נפנוף מהיר בכנפיים, וכשהדבש מגיע למרקם המתאים הן אוטמות את התא בשעווה. 3. דבש יכול להחזיק מעמד במשך שנים ארוכות מאוד בניגוד ללא מעט מאכלים אחרים, דבש יכול להישמר במשך זמן ארוך במיוחד כשהוא נמצא בתנאים מתאימים. אחת הסיבות לכך היא כמות המים הנמוכה שבו, שמקשה על התפתחות של מיקרואורגניזמים, לצד תכונות נוספות שמסייעות לשימורו. למעשה, דבש שריכוז המים בו נמוך מ-18% יכול להישמר לאורך זמן רב מאוד.

דבורים ( צילום: AI )

4. דבש שהתגבש לא התקלקל

פתחתם צנצנת וגיליתם שהדבש הפך לגרגירי או כמעט מוצק? זה ממש לא אומר שצריך לזרוק אותו. התגבשות היא תהליך טבעי שנובע בעיקר מהגלוקוז שנמצא בדבש, והיא מתרחשת במהירות במיוחד בטמפרטורה של כ-14 מעלות. אפשר להחזיר את הדבש למצב נוזלי באמצעות חימום, אך כדאי להימנע מחימום מוגזם שעלול לפגוע בחלק ממרכיביו.

5. אפשר לגלות מאילו פרחים הגיע הדבש

מסתבר שגם לדבש יש מעין "טביעת אצבע": בזמן שהדבורה אוספת צוף, מגיעים איתו גם גרגרי אבקת פרחים שנשארים בדבש. מכיוון שגרגרי האבקה שונים מצמח לצמח, אפשר לבחון אותם ולגלות מאילו פרחים הגיע הדבש. לתחום הזה אפילו יש שם - מליסופלינולוגיה - והוא משמש בין היתר לאימות המקור של סוגי דבש שונים.

6. לא כל הדבש נראה וטועם אותו דבר

אם פעם תהיתם למה צנצנת אחת מכילה דבש בהיר ועדין ואחרת דבש כהה עם טעם חזק יותר, התשובה נמצאת בפרחים. סוג הצוף משפיע על הצבע, הריח והטעם של הדבש, ובאופן כללי ככל שהדבש כהה יותר, גם הטעם והריח שלו נוטים להיות עזים יותר. בישראל לבדה מפיקים דבש שמקורו ביותר ממאה סוגים שונים של צמחים.

סוגי דבש ( AI )

7. יש גם דבש שעלול להיות רעיל

דבש אמנם נתפס כאחד המאכלים הטבעיים והתמימים ביותר, אבל מתברר שיש גם יוצאי דופן. דבש שמופק מצוף של פרחים מסוימים, ובהם סוגים של רודודנדרון, עלול להכיל חומרים רעילים לבני אדם - למרות שהצוף עצמו אינו מזיק לדבורה שאוספת אותו. לאורך ההיסטוריה אף תועדו סיפורים על הרעלות המוניות שנגרמו מאכילת דבש כזה.

8. רק חלק קטן ממיני הדבורים מייצרים דבש

יש בעולם יותר מ-20 אלף מינים של דבורים, אבל רק קומץ מהם מייצרים דבש. רוב הדבש שאנחנו מכירים וקונים מגיע מדבורת הדבש האירופית, שהיא המקור המרכזי לייצור המסחרי של דבש ברחבי העולם.

9. בני האדם משתמשים בדבש כבר אלפי שנים

הדבש ממש לא התחיל את דרכו בצנצנת על מדף בסופר. במשך אלפי שנים הוא היה אחד ממקורות המתיקות החשובים שעמדו לרשות בני האדם, ובעולם העתיק השתמשו בו למגוון מטרות - מאכילה ושימור פירות ועד להכנת משקה אלכוהולי מותסס מדבש. במצרים העתיקה אפילו נעשה בו שימוש כחלק מתהליכי חניטה.

10. "ארץ זבת חלב ודבש" כנראה לא מתייחסת לדבש שאנחנו מכירים

המילה "דבש" מופיעה בתנ"ך עשרות פעמים, אבל לא בכל פעם מדובר בהכרח בדבש דבורים. לפי הפרשנות היהודית המסורתית, במקרים מסוימים הכוונה היא למיצוי מתוק של פירות, ובפרט לתמרים. כך שגם הביטוי שכל ישראלי מכיר, "ארץ זבת חלב ודבש", לא בהכרח מדבר על הדבש שאנחנו טובלים בו את התפוח בראש השנה.