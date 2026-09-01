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אירוע חריג ברצועה

עזה: חילופי אש בין מחבלים לכוח מיוחד

כלי התקשורת הפלסטינים מדווחים על תקיפות עוצמתיות של חיל האוויר ועל חילופי אש בין מחבלים לבין כוח מיוחד שניסה לחטוף בכיר חמאס במערב העיר עזה. לא ברור האם של צה"ל או מיליציה תומכת ישראל

11:13
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חילופי אש בעזה (ללא)

חילופי אש חריגים בעיר עזה. הפלסטינים מדווחים כי כוח מיוחד שפעל בעיר נחשף. בעקבות החשיפה החל קרב יריות בין מחבלי חמאס לבין הכוח במערב העיר עזה.

בדיווחים פלסטינים הם מספרים כי ככל הנראה היעד של הכוח היה חטיפת בכיר חמאס, חטיפה שלא הצליחה.

לא ברור בשלב זה האם מדובר בכוח מיוחד של צה"ל שפעל תוך כדי הסתערבות או שמדובר במיליציה תומכת ישראל ומתנגדת חמאס. בעבר כינו הפלסטינים חמושים של המיליציות בתור "כוח מיוחד", כך שעדיין לא ברור מאיפה הגיעו הלוחמים.

הבית אליו ניסה הכוח לפרוץ (אחמד איברהים)
התקיפה במערב העיר עזה

כלי טיס של חיל האוויר משתתפים בקרב ופוגעים במחבלי חמאס. זוהו פגיעות בשני כלי רכב לפחות וישנם נפגעים בצד של חמאס. מדווחים על 6-8 הרוגים פלסטינים.

בצה"ל לא מתייחסים לאירוע.

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