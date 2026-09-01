ארגון טרור חדש? חמושים סורים מאיימים על חיילי צה"ל

התארגנות חמושה חדשה בסוריה מאיימת להוציא לפועל פיגועים נגד חיילי צה"ל במרחב החיץ ברמת הגולן וכנגד ישראל. בסרטון שפרסמה הקבוצה הציגו החמושים את נשקיהם, ביניהם, באופן חריג, גם מערכות לשיגור טילים נגד מטוסים.

בסרטון מציגים עצמם החמושים כחברי "קבוצת שאהידי הירמוכ", הירמוכ מתאר את אזור סורי דרומית לדמשק, וגם נקרא כך מחנה פליטים פלסטיני דרומית לדמשק.

הקבוצה מודיעה על הצטרפותה אל "מלחמת ההתנגדות" בישראל ומתארים את עצמם כ-"שאהידים" המתכוונים לפעול להגנת אדמותיהם בלחימה נגד צה"ל.

באופן מדאיג, ניתן לזהות בסרטון לפחות את אחד מהחמושים (בצד שמאל) כמי שחמוש במערכת סטרלה (MANPADS) נשק נייד לשיגור טילים להפלת מטוסים, דבר שיכול להדאיג את ישראל עד מאוד.

החמושים פותחים את הסרטון בדברים הבאים: "אנו היום פותחים במסענו המבורך כדי לזכות בכבוד הג'יהאד והלחימה, נגד האויבים הקשים ביותר של אללה ורוצחי נביאיו ושליחיו, היהודים הציונים".

"האויב הציוני אינו זקוק לעילה כדי לכבוש את אדמתנו ולתקוף אותנו, שכן היסטוריית הפשע שלו מעידה על כך נגד הערבים והמוסלמים. והנה אנו, בני חוראן, בחרנו בדרך הלחימה והעימות, לאחר שראינו את ההתעלמות הבינלאומית, הערבית והמקומית מההתקפות ומההפרות המתמשכות שמהן סובלים אנשינו."

לבסוף, מבהירים החמושים בסרטוון את כוונותיהם ומסבירים: "מטרתם היא לעקור את עמנו ולרוקן את אזורינו לטובת ההתנחלות היהודית. ולסיום אנו אומרים לכם: כל התהילה וההערכה לאנשינו העומדים איתן בחוראן, רחמים על השהידים, חופש לעצורים ולנעלמים, וסבלנות ונחמה למשפחות השהידים. ואנו אומרים לבוגדים ולמשתפי פעולה: אנו ממשיכים בדרך הניצחון או השהאדה".

עד כה הייתה החזית הסורית שקטה ביותר ביחס למצב בשאר הגבולות במהלך המלחמה, במיוחד מאז ישראל לקחה שליטה על שטח אזור החיץ, אך תופעה זו יכולה להצביע על שינוי כיוון שיכול לאתגר את צה"ל ואת הכוחות בשטח, במידה וגם אזור החיץ יהפוך לאזור לחימה.