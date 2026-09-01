זעזוע במכבי חיפה: ברק בכר עשוי לסיים את תפקידו

עזוע בדרך במכבי חיפה. אחרי פתיחת העונה החלשה וההפסד אמש (שני) למכבי תל אביב, מאמן הקבוצה ברק בכר עשוי לסיים את תפקידו במועדון, שני מחזורים בלבד לאחר פתיחת עונת הליגה כך פרסם לראשונה נדב צנציפר.

למרות הניצחון על הפועל רמת גן במחזור הפתיחה, במכבי חיפה ידעו כי המשחק מול מכבי תל אביב בבלומפילד יהיה משמעותי עבור השקט במועדון. ההפסד הגביר את הלחץ, כאשר בכר ספג חלק מרכזי מהביקורת וגם בקרב האוהדים נרשמה אכזבה.

אם בכר אכן יסיים את תפקידו, במכבי חיפה צפויים ללכת לכיוון של מינוי מאמן זר, כשלצידו עוזר מאמן ישראלי.

בכר חזר למכבי חיפה באוקטובר 2025, לאחר שבעונה שקדמה לכך פוטר בעקבות תבוסה בדרבי. הוא החליף את דייגו פלורס, שסיים את תפקידו אחרי שבעה מחזורים בלבד, אך גם לאחר חזרתו של בכר הקבוצה לא הצליחה להיכנס למאבק האליפות וסיימה את העונה במקום החמישי.

גם פתיחת העונה הנוכחית לא סיפקה שקט לירוקים. מעבר לתוצאות בליגה, מכבי חיפה רשמה שלושה הפסדים בחמישה מחזורים בגביע הטוטו, מול הפועל חיפה, עירוני קריית שמונה והפועל ירושלים.