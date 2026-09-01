שבוע לסגירת הרשימות: מכה קשה נוספת לנתניהו

בעוד חלון הזמנים של ראש הממשלה בנימין נתניהו, לקראת סגירת רשימת המפלגות הולך ומצטמצם, כשרק שבוע ימים נותר עד למועד הסופי, חוטף הליכוד טריקת דלת מצידו של שר האוצר לשעבר. משה כחלון החליט בסוף השבוע סופית שלא להיענות לחיזורים ולדחות את ההצעה לקבל שריון ברשימת הליכוד לבחירות הקרובות, כך דווח ב'וואלה'.

נתניהו ראה בכחלון נכס אלקטורלי מרכזי במערכת הבחירות הנוכחית, בייחוד על רקע המלחמה ביוקר המחייה – תחום שבו כחלון נתפס כשר האוצר היחיד שהקדיש את מלוא מרצו למאבק והציג הצלחות בשטח. במקביל לחיזורים מהליכוד, כחלון עקב ובחן מספר אפשרויות פוליטיות נוספות, ובהן הצטרפות למפלגת "ישר!" בראשות גדי איזנקוט. בסופו של דבר החליט כחלון שלא להצטרף לשום מסגרת פוליטית במערכת הבחירות הנוכחית. עם זאת, מאחורי הקלעים הוא כן פעל וקידם את החיבור הפוליטי בין חבר הכנסת לשעבר רועי פולקמן לבין איזנקוט.

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חיפה או הנהגת הליכוד: התוכניות ליום שאחרי

לצד הפרישה מהמרוץ הנוכחי, כחלון אינו זונח את הזירה הציבורית ובוחן ברצינות שתי חלופות מרכזיות לטווח הבינוני והרחוק.

החלופה הראשונה היא התמודדות על ראשות עיריית חיפה, העיר שבה הוא מתגורר, בבחירות המקומיות שיתקיימו באוקטובר 2028. במערכת הפוליטית מעריכים כי אם יחליט ללכת על הפרויקט בכל הכוח, ניצחונו יהיה מובטח.

החלופה השנייה והרצינית לא פחות היא חזרה לסיעת האם והתמודדות על הנהגת הליכוד ביום שאחרי נתניהו. מהלך כזה יצא לפועל אם נתניהו ייפסיד בבחירות ויודיע על פרישה מהחיים הפוליטיים.