דילן דרור ודניאל סטיופין חושפים: המתיחות שהם מתכננים בפסטיגל

דניאל סטיופין, יניב סוויסה, דילן דרור ( צילום: סרוגים )

דילן דרור מצטרף השנה לראשונה לפסטיגל, וכבר נראה שהוא ודניאל סטיופין הולכים להיות אחראים ללא מעט מהבלגן מאחורי הקלעים. בראיון לסרוגים השניים חשפו שהם כבר חושבים על המתיחות שיעשו לחברי הקאסט - ואפילו התחילו לסמן מטרות.

צפו בראיון של כוכבי הפסטיגל

דרור, הצעיר מחברי הקאסט, סיפר כי ההגעה לפסטיגל היא משהו שחיכה לו לא מעט זמן. לדבריו, המגעים עם ההפקה החלו כבר בשנה שעברה, אך אז הדבר לא התאפשר בגלל גילו. "הכול לטובה", אמר, "זה הפסטיגל שהייתי צריך להיות בו".

למרות שהוא הצעיר בקאסט, דרור דווקא לא מרגיש את פער הגילים: "אמנם סיימתי בית ספר, וזה אירוני שקצת לפני כמה חודשים עדיין הייתי עם ספרים והמורה צעק עליי להכין שיעורים, אבל להגיע להפקה כזאת גדולה עם קאסט מדהים - זה כבוד".

הצמד שכבר מתכנן לעשות בלגן

כשנשאל עם מי הוא הכי מתרגש לעבוד השנה, דרור לא היסס וסימן את דניאל סטיופין. אלא שמכאן הראיון הפך מהר מאוד לקרב עקיצות משעשע בין השניים.

סטיופין צחק על דילן וטען שהוא משמש כ"עוזר האישי" של יניב סוויסה ועוזר לו לעלות במדרגות ולעלות לבמה. וסטיופין עוד ממשיך: "הוא נראה כמו לאונרדו דיקפריו ואני נראה כמו זה שטבע לפניו".

אבל נראה שהעקיצות הן רק ההתחלה. השניים, שמרבים לעשות שטויות מאחורי הקלעים, כבר התחילו לחשוב מי מחברי הפסטיגל ימצא את עצמו בצד השני של המתיחות שלהם.

יניב ודניאל ( צילום: יח"צ פסטיגל )

"יהיו הרבה נפגעי חרדה"

כששאלנו את דילן ודניאל סטיופין מי מחברי הקאסט נמצא על הכוונת שלהם למתיחות, השניים התחילו לזרוק שמות ולתכנן רעיונות. אלא שאז דילן שלף פרט שעשוי לספק להם את המתיחה המושלמת: יניב סוויסה מפחדת מאוד מג'וקים.

כשיניב ביטון הצטרף לשיחה, דילן מיהר להעביר לו את המידע הסודי ולרמוז שכבר יש להם כיוון למתיחה הבאה. סוויסה מצדו מיהר להכחיש והפך את הסיפור לבדיחה: "ג'וקים? יש לי אקווריום בבית. אני אוכל את זה לארוחת בוקר, זה מלא חלבון", צחק, ואף הוסיף שהוא מכין מהם "פריטטה".

מי שבסוף ימצא את עצמו מול הג'וק הראשון עדיין לא ברור, אבל דבר אחד כבר אפשר להבין: עם דילן דרור יניב סוויסה ודניאל סטיופין באותו קאסט, כדאי לחברי הפסטיגל להתחיל להסתכל טוב לפני שהם מתיישבים על כיסא.