המצטרפת החדשה לוינטר: "לא באנו להציל אף פוליטיקאי"

מפלגתו החדשה של תת-אלוף במיל' עופר וינטר ממשיכה להעסיק את גוש הימין: סיגל קראוניק-עטיה, המצטרפת החדשה לרשימה, התראיינה הבוקר לתכניתו של שרון גל ברדיו 'גלי ישראל' והבהירה בצורה חד-משמעית את המיקום הפוליטי והאידיאולוגי של הסיעה.

"אנחנו מפלגת ימין וכרגע מי שמוביל את גוש הימין זה בנימין נתניהו", הצהירה קראוניק-עטיה במהלך הראיון. "אנחנו לא מתנדנדים בדעות שלנו, אנחנו גוש ימין".

"באנו להביא מנהיגות של הכרעה"

במהלך השיחה העלה המגיש שרון גל את החששות בימין מניסיונות עבר של מפלגות חדשות ואמר: "מבלי להשוות, יש לנו את טראומת בנט".