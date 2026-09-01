חוזרים הביתה רעבים: המתכון המושלם ליום הראשון ללימודים

היום הראשון ללימודים נגמר, הילדים חוזרים הביתה רעבים וזה בדיוק הזמן לארוחה חמה ומנחמת. פתיתים עם קציצות עוף ברוטב עגבניות הם בדיוק מה שצריך: פשוטים להכנה, טעימים והכי כיף - הכול מתבשל בסיר אחד.

פתיתים עם קציצות עוף ברוטב עגבניות

מצרכים לקציצות

500 גרם עוף טחון

ביצה

חצי בצל מגורד

2 כפות פירורי לחם

כפית פפריקה מתוקה

חצי כפית כמון

מלח ופלפל לפי הטעם

לרוטב ולפתיתים

2 כוסות פתיתים

בצל קצוץ

2 שיני שום כתושות

2 כפות רסק עגבניות

400 גרם עגבניות מרוסקות

כ-3 כוסות מים חמים

כפית פפריקה מתוקה

חצי כפית סוכרמלח ופלפל

מעט שמן לטיגון

אופן ההכנה

מערבבים בקערה את העוף הטחון, הביצה, הבצל, פירורי הלחם והתבלינים, ויוצרים קציצות קטנות.

מחממים מעט שמן בסיר רחב ומטגנים את הבצל עד שהוא מתרכך. מוסיפים את השום, רסק העגבניות והעגבניות המרוסקות, מתבלים ומערבבים היטב.

מוסיפים את המים החמים ומביאים לרתיחה. מכניסים בעדינות את הקציצות, מכסים ומבשלים על אש בינונית במשך כ-15 דקות.

מוסיפים את הפתיתים לסיר, מערבבים בעדינות וממשיכים לבשל כ-10 דקות נוספות, עד שהפתיתים רכים וספגו את כל הטעמים. במידת הצורך אפשר להוסיף מעט מים במהלך הבישול.

מורידים מהאש, נותנים לסיר לנוח כמה דקות ומגישים חם. ארוחת צהריים טעימה שמחכה לילדים בדיוק כשהם חוזרים מהיום הראשון ללימודים.