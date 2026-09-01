אבי בניהו במסר מפתיע: "הניחו לשרה נתניהו"

דובר צה"ל לשעבר אבי בניהו פרסם הבוקר (שלישי) מסר חריג בעקבות הסערה שעוררו דבריה של שרה נתניהו, וקרא לציבור להפסיק לעסוק בריאיון שהעניקה ובאמירות שנשמעו בו, ולהפנות את תשומת הלב לנושאים אחרים שעל סדר היום.

"בוקר טוב, אני יודע כמה שזה לא פשוט להשפיע על סדר היום שלכם, על הכעס והתחושות שמקבלות כאן פורקן וכך הלאה. אבל, תנו לי לתת לכם עצה", פתח בניהו.

לאחר מכן התייחס ישירות לרעיית ראש הממשלה ולסערה סביבה: "הניחו לשרה נתניהו, לראיון שלה אתמול ולאמירות ההזויות שהוא הנפיק. אל תכנעו לסדר היום שהם מכתיבים. שרה נתניהו לא נבחרת ציבור ואנני מתעלם מהשפעתה".

בניהו קרא במקום זאת להתמקד בשורה של נושאים אחרים. "דברו על שלש שנות מלחמה עם כל הזירות שעודם פתוחות. על הטבח והסרוב לוועדת חקירה. על צבא המילואים הקורס ועל כיפת הברזל למשתמטים. עם מעמד ישראל בארה"ב ובעולם. על יוקר המחיה. על המשפחות שעוזבות את ישראל".