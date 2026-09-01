דיווח: המעבר של טלי גוטליב לקראת סגירה

המגעים בין חברת הכנסת טלי גוטליב לבין יו"ר עוצמה יהודית, השר איתמר בן גביר, נמצאים בשלבים מתקדמים. על פי הדיווח של כתבת חדשות 12 דפנה ליאל, השר בן גביר ישמח לצרף את גוטליב לשורות מפלגתו, אך מעמיד תנאי ברור: המהלך יצא לפועל רק לאחר שגוטליב תעזוב רשמית את הליכוד או תופרש ממנה.
במערכת הפוליטית מעריכים כי המהלך מתקרב להשלמה ועשוי להניב רווח פוליטי לגוש הימין כולו.
מחד, מעבר כזה יאפשר לראש הממשלה בנימין נתניהו ולמפלגת הליכוד לפנות לקהלים מתונים יותר במרכז המפה הפוליטית. מאידך, בן גביר יעניק לגוטליב מקום מרכזי ומשפיע ברשימת עוצמה יהודית, צעד שיחזק את בסיס התמיכה של המפלגה בימין העמוק.
כמו שאבא שלי אמר על פוליטיקאים מ-73 ביבי שוב עושה קומבינות פוליטיות בזמן שהביטחון מופקר