חנוך דאום מתוודה: "לא אצביע עבורך ולא הצבעתי לך מעולם"

חנוך דאום יס מן ( תום גת )

העיתונאי והסופר חנוך דאום פרסם הלילה (שני לשלישי) מסר ליו"ר הדמוקרטים יאיר גולן, בעקבות הסערה שהתעוררה לאחר דבריה של שרה נתניהו על פעילותו בבוקר 7 באוקטובר. דאום הבהיר כי הוא חלוק על גולן ואף לא מתכוון להצביע לו, אך ביקש להודות לו על כך שיצא לסייע לישראלים במהלך מתקפת חמאס.

"לא אצביע עבורך ולא הצבעתי לך מעולם, יאיר גולן, ויותר מפעם אחת דברים שאמרת ממש פצעו לי את הלב", כתב דאום. דבריו מגיעים לאחר שרעיית ראש הממשלה שרה נתניהו התייחסה בריאיון לערוץ 14 לפעילותו של גולן בבוקר 7 באוקטובר ותהתה על השעה שבה יצא לפעול. "כשאתה איש צבא בדרגה כזאת גבוהה וטוען שאתה לוחם בשבעה באוקטובר, אתה כבר השכם בבוקר היית שם, לבוש ומוכן", אמרה נתניהו. היא הוסיפה כי מדובר היה בשעה מוקדמת שבה אחרים, ובהם לדבריה ראש הממשלה, עדיין לא ידעו על המתרחש. בהמשך הריאיון נשאלה נתניהו באופן ישיר על "תיאוריית הבגידה" סביב אירועי 7 באוקטובר, והשיבה כי אינה רוצה לעסוק בכך וכי אינה יודעת מה אירע. היא קראה להקמת ועדה שתחקור את האירועים.

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על רקע הדברים, דאום בחר להתמקד בפעולותיו של גולן באותו יום. למרות המחלוקות ביניהם, הוא כתב: "אבל בלילה הזה אני רוצה להגיד לך תודה רבה שבשביעי לאוקטובר יצאת מהבית לעשות את מה שעבורך היה מובן מאליו: להציל ישראלים מטבח".

גולן, אלוף במילואים וסגן הרמטכ"ל לשעבר, יצא בבוקר 7 באוקטובר לדרום וסייע בחילוץ אזרחים. לפי עדותו שפורסמה בעבר, הוא יצא דרומה לאחר שהמתקפה כבר החלה ובהמשך עסק בחילוץ מבלים מאזור מסיבת הנובה.