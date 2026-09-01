כתב "הארץ" נגד שרה נתניהו: "זו מנוולת אמיתית"

שרה נתניהו (צילום: Flash90) ( שרה נתניהו. דרשה לתקוף את שקד (צילום: Flash90) )

עיתונאי "הארץ" ניר גונטז' תקף הבוקר (שלישי) ב-103 fm בחריפות את רעיית ראש הממשלה שרה נתניהו, בעקבות דבריה על יאיר גולן. גונטז', שסיפר כי גולן סייע להציל את בנו ב-7 באוקטובר, כינה את דבריה "מעשה נבלה" וקרא לגולן לנקוט נגדה בהליך משפטי.

"תמיד הייתה בי מידה של רחמים כלפיה, ראיתי את הקטע המדובר, וזה מעשה נבלה. זו מנוולת אמיתית. תסלחו לי", אמר גונטז'. בהמשך התייחס גונטז' למשמעות של הדברים כאשר הם נאמרים על ידי רעיית ראש הממשלה, והעלה חשש כי חלק מהציבור עשוי לייחס להם אמינות בשל מעמדה. "גם אם זו מתמודדת נפש, לא כשהשמצה, מה את עושה? מה את עושה? הציבור חושב לעצמו שהיא כאשת ראש הממשלה בוודאי יודעת על מה היא מדברת, היא בקשר עם ראשי גופי ביטחון, שומעת את השיחות של בעלה ולכן זה מקבל משנה תוקף", אמר.

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גונטז' הזהיר מפני האפשרות שהדברים ישפיעו על הציבור: "הציבור עשוי להאמין לדבריה".

לאחר מכן קרא ליאיר גולן להגיב לדבריה של נתניהו גם במישור המשפטי. גונטז' הבהיר כי בדרך כלל הוא מתנגד לתביעות דיבה מצד עיתונאים ופוליטיקאים, אך טען כי במקרה הזה גולן צריך לפעול.

"אני באופן כללי נגד תביעות דיבה של עיתונאים ופוליטיקאים. אני חושב שיאיר גולן צריך לתבוע את האישה הזו. הוא צריך ללכת לשם עד הסוף", אמר.