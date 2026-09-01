אהוד ברק על שרה נתניהו: "זקוקה להסתכלות מקצועית"

שרה נתניהו ( אוליביה פיטוסי / פלאש90) )

ראש הממשלה לשעבר אהוד ברק תקף הבוקר (שלישי) בחריפות את רעיית ראש הממשלה שרה נתניהו, בעקבות דבריה על יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן, וטען כי היא "זקוקה להסתכלות מקצועית ואולי לרחמים". בריאיון לגדעון אוקו ועמיחי אתאלי ב-103fm, ברק הטיל את האחריות למעורבותה על ראש הממשלה בנימין נתניהו.

"אומר באופן אישי, היא זקוקה להסתכלות מקצועית ואולי לרחמים", אמר ברק לאחר ששמע את דבריה של נתניהו על גולן. לדבריו, האחריות לכך שהיא מעורבת בנושאים הללו מוטלת על ראש הממשלה. "אנחנו מדברים עליה בגלל בעלה. בעלה אחראי לכך שהיא מעורבת בדברים האלה. לכל ראשי הממשלה היו בנות זוג, לאחת בן זוג, וכולם ידעו להפריד בין חיי המשפחה לבין החיים הפוליטיים", אמר. ברק התייחס גם לגולן עצמו וסיפר על אירוע מעברו הצבאי שבו נפצע בעת ששירת כסגן מפקד גדוד. לדבריו, לאחר שביקר אותו בבית החולים שאל כיצד דווקא הסמג"ד היה הראשון להיפצע. "שאלתי את המ"פ איך זה שהסמג"ד הוא הראשון להיפצע. אמרו לי: 'לפני שהבנו מה קרה, יאיר היה הראשון שהסתער'. הוא איש אמיץ וחד, טוב מאוד שהוא בפוליטיקה, ובושה שאשת ראש הממשלה מתייחסת אליו בצורה הזאת".

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בהמשך הריאיון החריף ברק את המתקפה גם נגד ראש הממשלה עצמו. בהתייחסו לבחירות הקרבות טען: "הוא ישתמש בכל כלי. הוא לא רוצה את זה, הוא חייב מבחינתו".

ברק אף תיאר את מצבו של נתניהו במילים חריפות: "הוא כמו חיה פצועה במלכודת, והוא לא יירתע משום דבר".

בהמשך נשאל ברק גם על זהות מי שיוביל את גוש השינוי והצביע על גדי איזנקוט. "גדי איזנקוט לא צריך את האישור שלי, הוא מוביל את הגוש", אמר.

לדבריו, "איזנקוט יכול להיות ראש ממשלה טוב מאוד, אבל כל אחד מהחמישייה הזאת יהיה ראש ממשלה טוב לעין ערוך מאשר נתניהו במצבו הנפשי והפוליטי הנוכחי"