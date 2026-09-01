עונת המעברים בשיאה: איך לארוז דירה שלמה בלי לאבד את העשתונות?

חודשי הקיץ הם שיא עונת המעברים בישראל. אלפי משפחות מסיימות חוזי שכירות בסוף אוגוסט, מתארגנות לקראת שנת הלימודים ומוצאות את עצמן, שבועיים לפני התאריך, מול דירה מלאה בחפצים ובלי מושג מאיפה מתחילים. הלחץ הזה מוכר לכל מי שעבר דירה, והוא כמעט תמיד נובע מאותה סיבה: מתחילים לארוז מאוחר מדי ועם ציוד לא מתאים.

הכלל הראשון פשוט. אריזה של דירת שלושה חדרים לוקחת בממוצע בין שמונה לשתים עשרה שעות עבודה נטו, ודירת ארבעה או חמישה חדרים עם ילדים יכולה להגיע לעשרים שעות ויותר. פירוש הדבר שאי אפשר לדחוס את זה לערב אחד. מומלץ להתחיל שבועיים לפני המעבר, בקצב של שעה או שעתיים ביום, ולהתחיל דווקא מהדברים שאין בהם שימוש יומיומי: ספרים, כלים חגיגיים, בגדי עונה שאינה נוכחית, צעצועים ישנים, מסמכים בארכיון.

השאלה שחוזרת שוב ושוב היא כמה קרטונים באמת צריך. ההערכה המקובלת בענף היא כשלושים עד ארבעים קרטונים לדירת שני חדרים, חמישים עד שבעים לדירת שלושה חדרים, ומעל שמונים לדירת ארבעה חדרים ומעלה. משפחות עם ספרייה גדולה, מטבח פעיל או ילדים קטנים צריכות להוסיף עשרים אחוז לחישוב. הטעות הנפוצה היא לקנות מעט מדי, לגלות זאת ביום השישי בערב, ואז לדחוס חפצים לשקיות ניילון שנקרעות בדרך למשאית.

לא כל קרטון מתאים לכל תכולה. קרטון קטן, בנפח של כארבעים ליטר, נועד לדברים כבדים: ספרים, כלי מטבח, בקבוקים, כלי עבודה. קרטון גדול נועד לדברים קלים ומגושמים: כריות, שמיכות, בגדים, צעצועים. הפיתוי למלא קרטון גדול בספרים מסתיים כמעט תמיד באותו אופן, בתחתית שנפתחת באמצע חדר המדרגות. כלל אצבע טוב: קרטון ארוז לא צריך לעבור עשרים קילוגרם, כלומר משקל שאדם ממוצע יכול להרים לבד בלי לכופף את הגב.

מלבד הקרטונים עצמם, יש רשימת ציוד קצרה שחוסכת שעות. נייר עטיפה או ניילון בועות לכלי זכוכית, סרט הדבקה רחב ואיכותי (הזול נקרע ומתפרק בחום), טוש שחור עבה לסימון, ומדבקות צבעוניות לפי חדר. סימון נכון הוא ההבדל בין פריקה של שעתיים לפריקה של יומיים: כותבים על שתי דפנות ולא על המכסה, כי ברגע שמניחים קרטון על קרטון, המכסה נעלם. רושמים גם את החדר וגם משפט אחד על התכולה.

מי שרוצה לחסוך את הריצות בין חנויות והחיפוש אחרי קרטונים משומשים מסופרמרקטים, יכול להזמין חבילת קרטונים מותאמת לגודל הדירה עד הבית; שירותים כמו מובינג סטיישן מספקים ערכות מוכנות הכוללות קרטונים בגדלים שונים יחד עם סרטי הדבקה וחומרי מילוי, בדרך כלל תוך יום עסקים. היתרון המעשי אינו רק הנוחות אלא גם האחידות: קרטונים בגדלים תקניים נערמים זה על זה ביציבות במשאית ובחדר, בעוד ערבוב של קרטוני מזון משומשים מייצר מגדלים לא יציבים ונזק לתכולה.

יש כמה פריטים שדורשים יחס נפרד. כלי זכוכית וצלחות נארזים על הצד ולא שטוחים, עם נייר בין פריט לפריט ושכבת ריפוד בתחתית ובחלק העליון. מסכי טלוויזיה ומחשבים עדיף להחזיר לאריזה המקורית אם נשמרה, ואם לא, לעטוף בשמיכה ולהוביל בעמידה. תרופות, מסמכים, תכשיטים, מטענים ומפתחות נכנסים לתיק אישי שנוסע עם המשפחה ולא במשאית. מומלץ גם להכין קרטון אחד מסומן בבירור עם מה שצריך בערב הראשון: נייר טואלט, סבון, מצעים, כוסות, מטען לטלפון וקומקום.

לבסוף, כדאי לזכור שמעבר דירה הוא גם הזדמנות. כל חפץ שנארז יעלה כסף בהובלה ותופס מקום בבית החדש. שאלה אחת לפני כל פריט, האם השתמשנו בו בשנה האחרונה, מקצרת את התהליך משמעותית. מה שכבר לא נחוץ אפשר להעביר לעמותות שאוספות ריהוט וציוד ביתי, ובחלק מהרשויות המקומיות קיים שירות פינוי גזם וריהוט בתיאום מראש, לרוב תוך שבוע. תכנון מוקדם, ציוד מתאים וסימון עקבי לא יהפכו את המעבר לחוויה מהנה, אבל הם בהחלט יהפכו אותו לנסבל.