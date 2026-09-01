ראש הממשלה נתניהו בכנסת ( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

הכתב המשפטי ובעל הטור באתר ביזפורטל, איתמר לוין, תקף הבוקר (שלישי) בחריפות את ראש הממשלה בנימין נתניהו, רעייתו שרה ובנו יאיר, בעקבות ההתבטאויות האחרונות של השניים ברשתות החברתיות.

"אפשר היה לפטור את הציוצים המופרעים של שרה ויאיר נתניהו כאנקדוטות שעל גבול הגיחוך, אלמלא השילוב של שתי עובדות", כתב לוין.

עוד באותו נושא נפתלי בנט מתפוצץ: "אמירה חולנית, שקרית ומסוכנת" חדשות סרוגים

בהמשך הציג לוין את טענותיו בנוגע למעורבותם של שרה ויאיר נתניהו: "האחת: השניים מתערבים באופן פעיל בקבלת החלטות בטחוניות ופרסונליות. יש על כך אין ספור עדויות. השנייה: בנימין נתניהו מפגין סימנים מובהקים של ניתוק מהמציאות. גם זה ניכר לעין".

לוין המשיך במתקפה וטען כי השילוב בין הדברים מהווה לדבריו סכנה לביטחון המדינה. "התוצאה היא, שראש ממשלת ישראל חי בעולם מדומיין, המתודלק בידי רעייתו ובנו שמידת אחריותם למעשיהם מוטלת בספק".

את דבריו חתם לוין באמירה חריפה נגד משפחת נתניהו: "זוהי סכנה ברורה ומיידית לבטחון המדינה, לא פחות מכך. המשפחה הזאת חייבת להסתלק מחיינו".