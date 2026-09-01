פאוור קאפל ( צילום מסך רשת 13 )

אחרי שבועות של מתח, דרמה ורגעים מרגשים בווילה, הגמר של "פאוור קאפל" הגיע לסיומו עם הכתרה מרגשת: אורי ואנה בנאי זכו בתואר "פאוור קאפל של ישראל" ובפרס הכספי המרשים של 399,000 שקלים. הזוג ניצח את שני הזוגות האחרים שהגיעו לגמר - אסי ועדי בוזגלו ועומרי ודורין קנדה.

הניצחון של בני הזוג בנאי מגיע לאחר מסע מרגש בתוכנית, שבמהלכו הם הצליחו לגעת בליבם של הצופים והזוגות האחרים בווילה. אורי בנאי, הזמר והשחקן הידוע, ובת זוגו אנה, הפגינו לאורך כל העונה חיבור עמוק וכימיה מיוחדת שהובילה אותם עד לשלב הגמר.

אנה ואורי בנאי

המסע לגמר שלושת הזוגות שהגיעו לגמר עברו תהליכים אישיים עמוקים במהלך התוכנית. כל אחד מהם התמודד עם אתגרים פיזיים ונפשיים, וחשף בפני המצלמות את הצדדים האינטימיים והפגיעים של הזוגיות שלו. המתח עלה ככל שהגמר התקרב, והציפייה גברה בקרב הצופים והמתמודדים כאחד. עומרי קנדה, שהתמודד יחד עם בת זוגו דורין, חשף במהלך העונה את ההתמודדות הכלכלית הקשה שלו בשנים האחרונות. בשיחה מרגשת, הוא פירט את המציאות היומיומית שבה הוא עובד בשתי עבודות במקביל כדי לפרנס את משפחתו, ואף סיפר על המסע האישי שלו מעולם ההימורים.

פאוור קאפל ( רשת 13 )

הזוגות המתחרים

אסי ועדי בוזגלו, זוג נוסף שהגיע לגמר, עברו גם הם תהליך מורכב במהלך התוכנית. עדי חשפה לאחרונה את הקושי שלה עם לקות השמיעה, שיתוף שעורר תגובות מעורבות ברשת. חלק מהגולשים ראו בכך שיתוף אמיתי וכנה, בעוד אחרים תהו אם התזמון רגע לפני הגמר לא היה מקרי.

בדרך לגמר, התוכנית נפרדה גם מזוגות שעוררו מחלוקת בווילה. אודיה פינטו ואליאור סופר הודחו מהתחרות לאחר שבועות של מתחים, כאשר פינטו חשפה את תחושת הניכור שחוותה מצד הזוגות האחרים בתוכנית.

מעבר לתחרות

המפגש בתוכנית הוליד גם שיתופי פעולה מפתיעים מחוץ לווילה. אורי בנאי ושרון חזיז, שהכירו עוד מימי חטיבת הביניים ועברו יחד בלהקות הנוער של תל אביב, הוציאו לאחרונה דואט חדש בשם "רק אני ואת" - שיתוף פעולה מוזיקלי ראשון ביניהם אחרי עשרות שנים של חברות.

הזכייה של אורי ואנה בנאי מסיימת עונה מרגשת של "פאוור קאפל" ברשת 13, שהצליחה לרתק צופים רבים ולעורר שיח ציבורי סביב זוגיות, אתגרים אישיים ומסעות של צמיחה משותפת.